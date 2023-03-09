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ميلان «فولاذي» في «ليلة باردة»

ميلان «فولاذي» في «ليلة باردة»
9 مارس 2023 09:54

 
لندن (رويترز) 

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تأهل ميلان بطل أوروبا سبع مرات إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ 11 عاماً، بفضل عرض دفاعي منضبط للفريق الإيطالي، ليتعادل سلبياً على ملعب توتنهام، وينتصر 1-صفر في مباراتي الذهاب والعودة.
وفي ليلة شديدة البرودة في شمال لندن، حافظ الإيطاليون بأريحية على فوزه بهدف وحيد في ذهاب دور الستة عشر في سان سيرو، حيث لم يكن هجوم النادي اللندني مؤثراً على مرمى الضيوف.
وفشل توتنهام في إرسال أي تسديدة نحو مرمى الضيوف في الشوط الأول، حيث تفاقم إحباط الفريق بحصول المدرب أنطونيو كونتي على إنذار، بعدما انفلتت أعصابه، بينما حصل مدافعه كريستيان روميرو على بطاقة حمراء قرب النهاية.
وكان بإمكان ميلان أن يجعل المباراة أكثر أريحية إذا استغل عدداً قليلاً من الفرص الجيدة التي سنحت للاعبيه، لكنه نجح في النهاية في الحفاظ على النتيجة التي أهلته إلى دور الثمانية بفضل الأداء الدفاعي الصلب.
وفي الوقت الذي يمكن لفريق المدرب ستيفانو بيولي أن يتطلع إلى الأمام بتفاؤل، بينما تحول موسم توتنهام إلى ما هو أسوأ، بعد أسبوع صعب خسر فيه أيضاً في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام شيفيلد يونايتد المنافس في دوري الدرجة الثانية، وولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقد يكون ميلان بعيداً بعض الشيء عن أفضل أيامه الأوروبية، لكن رغم افتقاره إلى الأسماء اللامعة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كان لدى فريق بيولي الكثير من المهارة، مقارنة بتوتنهام الذي تعرض لصيحات استهجان من الجماهير عند صفارة النهاية.
وقال بيولي: «كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، لكن نجحنا، طلبت من اللاعبين إظهار شخصيتهم، لم نستسلم أبداً، واستحقينا التأهل، ونجحنا في التأهل لدور الثمانية، الآن دعونا نرى ما سيحدث في القرعة».

دوري أبطال أوروبا
ميلان
توتنهام
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