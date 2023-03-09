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ميدفيديف: أحترم قرار «ويمبلدون»!

ميدفيديف: أحترم قرار «ويمبلدون»!
9 مارس 2023 09:44

إنديان ويلز (رويترز)

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قال الروسي دانييل ميدفيديف، إنه يحترم أي قرار تتخذه بطولة ويمبلدون للتنس، بشأن مشاركة اللاعبين الروس في بطولة هذا العام.
وكانت ويمبلدون البطولة الكبرى الوحيدة التي حظرت مشاركة لاعبين من روسيا وروسيا البيضاء، ومن المتوقع أن يعلن مسؤولو البطولة عن سياستهم لنسخة هذا العام قريباً.
وقال ميدفيديف للصحفيين في بطولة إنديان ويلز في جنوب كاليفورنيا: «قلتها مرات عديدة، لن أقول أي شيء جديد، أنا مع السلام».
وقال المصنف السادس عالمياً إنه يود المنافسة، لكنه لن يحاول التأثير على مسؤولي البطولة.
وأضاف: «لن اتخذ هذا القرار نيابة عنهم، أو حتى أساعدهم في اتخاذ القرار، عليهم أن يتخذوه بأنفسهم لأسباب مختلفة، كما فعلوا العام الماضي، وقلت دائماً أنني سأحترم هذا القرار، ألعب حيث يمكنني اللعب، التنس مهنتي، لذلك سأكون سعيداً حقاً للعب في ويمبلدون، أنا أحب البطولة، ولكن إذا لم يحدث ذلك هذا العام، سأنتظر فرصة العودة إلى هناك».
واتفقت لاعبة روسيا البيضاء أرينا سبالينكا بطلة أستراليا المفتوحة مع ميدفيديف، قائلة إن القرار خارج عن سيطرتها، لكنها اعترفت بأن منعها العام الماضي كانت له أثار سلبية.
وقالت: «رد فعل الناس وبعض الأشياء المختلفة جعلتني أشعر بمشاعر سيئة حقاً، ولكن بعد ذلك أدركت أن هذا ليس تحت سيطرتي، لم أفعل شيئاً سيئاً ضد الشعب الأوكراني، هذا ليس خطأي».

التنس
روسيا
ميدفيديف
ويمبلدون
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