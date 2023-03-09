«قطع الصلة» بين مبابى وميسي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشف «الجناح الفرنسي« كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ الألماني عن «خطة اللعب» التي انتهجها «البافاري»، خلال مواجهته لباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16، من دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وقال في تصريحاته للصحفيين، عقب المباراة التي انتهت بفوز «البايرن» 2-صفر، بعد الفوز في الذهاب أيضاً1-صفر، إن خطة فريقه بقيادة جوليان ناجليسمان المدير الفني، كان هدفها الأول منع خطورة نجوم سان جيرمان، وبوجه خاص كيليان مبابى وليونيل ميسي، و«قطع الصلة» تماماً بينهما داخل الملعب، لكونهما «مكمن الخطورة».

واعترف كومان بأن لاعبي سان جيرمان لاحت لهم فرصتان للتسجيل في الشوط الأول، ولكن الدفاع نجح في إنقاذهما، ولعب دوراً كبيراً في الحفاظ على شباك مرمانا نظيفة، وفي الشوط الثاني نجحنا في تسوية مشاكلنا، وسيطرنا على مجريات اللعب، وكان بمقدورنا إضافة المزيد من الأهداف، بعد أن اندفع لاعبو باريس في الهجوم في محاولة للتعويض، بعد أن سجلنا الهدف الثاني، وظهرت المساحات الواسعة خلف دفاعهم، وشكلنا خطورة حتى نهاية المباراة.

وأضاف: اعتدنا على هذا النوع من المباريات، لأننا ندرك جيداً أهمية أن نحتفظ بهدوئنا ورباطة الجأش، في لحظات التفوق أو لحظات الضعف التي عانينا من بعضها في الشوط الأول.

وقال: تحدثنا فيما بيننا بين الشوطين وقلنا لأنفسنا: نحن نلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا، وعلينا أن نكون أكثر تلاحماً وثقة بالنفس، وأن ننفذ الهجمات المرتدة بسرعة.

وأضاف كومان: ركزنا كثيراً على «قطع الصلة» تماماً بين مبابى وميسي، وكان هذا هو أهم شيء نجحنا فيه، لأننا نعرف إنهما «مكمن الخطورة» في الفريق الباريسي.

وأضاف: نحن في العادة نضغط كثيراً، في أغلب فترات المباراة، ولكننا كنا ندافع أحياناً حفاظاً على تقدمنا، وازدادت ثقتنا بأنفسنا بعد الهدف الثاني ولعبنا كرتنا، وقل هامش الخطأ، وأصبحنا نضغط أكثر، وتحكمنا في إيقاع المباراة ، وازدادت الصعوبة بالنسبة للمنافس، خاصة أنه أصبح مطالباً بتسجيل هدفين لتحقيق التعادل.

ولما كان كومان يعرف سان جيرمان جيداً، حيث سبق له اللعب في صفوفه، سأله الصحفيون عن الفارق بين فريق أوروبي كبير مثل البايرن، وبين سان جيرمان، قال: تفاصيل صغيرة، علاوة على أن «البايرن» فريق عريق وصاحب تاريخ طويل في البطولة، ولكن سان جيرمان يسير على أية حال في الطريق الصحيح، ويحاول منذ سنوات المنافسة على لقب البطولة، وقد يحتاج بعض الوقت، ولكن «العجلة» ستدور.

وعلى الجانب الآخر، تحدث كيليان مبابى للصحفيين قائلاً: نشعر بخيبة أمل ولكنها كرة القدم، وعلينا الآن أن ننتقل إلى شيء آخر، وأن نحاول معرفة أخطائنا.

وأضاف: لم ينقصنا الكثير في مباراتي الذهاب والعودة، ولكن البايرن فريق كبير، ويضم عناصر قوية جداً في كل الخطوط، وبدلاء جاهزين، والبايرن بنى هذا الفريق، لكي يفوز بدوري الأبطال، وسبق أن قلت ذلك في بداية الموسم، والحقيقة إننا قدمنا أقصى ما عندنا أمام هذا الفريق صاحب الخبرة الكبيرة، وسنعود إلى حياتنا اليومية العادية والمتمثلة في استكمال مباريات الدوري المحلي من أجل الفوز به.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان هذا الإقصاء من الأبطال يمكن أن يؤثر على مستقبله في سان جيرمان، قال مبابى: لا على الإطلاق، وأنا هادئ وهدفي الآن الفوز بالدوري الفرنسي، وبعدها نرى ما يمكن أي يحدث.