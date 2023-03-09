البايرن يطيح رأس سان جيرمان في «الأبطال»



ميونيخ (أ ف ب)



تفوق بايرن ميونيخ الألماني مجدداً على باريس سان جيرمان الفرنسي، بالفوز عليه 2-صفر، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليبلغ ربع النهائي بصحبة ميلان الإيطالي المتأهل إلى هذا الدور للمرة الأولى منذ 2012، نتيجة تعادله السلبي مع مضيفه توتنهام الإنجليزي.

على ملعب «أليانز أرينا»، انتهى مشواره سان جيرمان عند ثمن النهائي للموسم الثاني توالياً، وتأجل حلمه بإحراز اللقب للمرة الأولى، بعدما سقط مجدداً أمام البايرن الذي فاز ذهاباً أيضاً في باريس 1-صفر.

وسجل الكاميروني أريك ماكسيم تشوبو موتينج وسيرج جنابري الهدفين في الدقيقتين 61 و90.

وأقر لاعب الوسط البرتغالي لسان جيرمان دانيلو بيريرا أنه «لسوء الحظ، علينا أن نقول إن البايرن أقوى منا، حصلنا على فرص في الشوط الأول، ولم نستغلها، عندما يحصل ذلك في دوري أبطال أوروبا، يكون الأمر صعباً، لقد ارتكبنا أخطاءً، ومن الصعب الخروج بهذه الطريقة».

وخاض سان جيرمان المباراة في غياب نجمه البرازيلي نيمار الذي سيخضع لعملية جراحية في كاحله تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، في حين قاد خط الهجوم كيليان مبابي بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبات ميسي ثالث لاعب يخوض 150 مباراة في دوري الأبطال، بعد الحارس الإسباني ايكر كاسياس «176»، والبرتغالي كريستيانو رونالدو «178».

وكان ميسي يأمل في تسجيل هدفه الرقم 800 في مسيرته «672 مع برشلونة، و98 مع الأرجنتين و29 مع باريس سان جيرمان»، لكنه سيتعين عليه الانتظار لمباراة أخرى.

في المقابل، وعلى الرغم من تعافي المهاجم السنغالي ساديو ماني من إصابة في الركبة أبعدته عن نهائيات كأس العالم في قطر وعودته إلى التمارين قبل أيام، فأنه لم يشارك أساسياً، قبل أن يدخل أواخر المباراة.

وفي لندن وبفضل الهدف الذي سجله الإسباني إبراهيم دياز ذهاباً في «سان سيرو»، فك ميلان عقدته أمام توتنهام الذي خرج منتصراً من المواجهتين اللتين جمعتا الفريقين، أولهما موسم 1971-1972 في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي «2-1 و1-1»، ثم في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2010-2011 «1-صفر على أرض ميلان وصفر-صفر».

وبلغ ميلان، الفائز باللقب سبع مرات آخرها عام 2007، ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012، حين تخلص في ثمن النهائي من الفريق اللندني الآخر بالفوز ذهاباً 4-صفر والخسارة إياباً صفر-3، قبل أن ينتهي المشوار على يد برشلونة الإسباني.

وأرجئ انطلاق المباراة لعشر دقائق بسبب الوصول المتأخر للفريقين إلى الملعب، ليتكرر بالتالي ما حصل في مباراة الفريق اللندني الآخر تشيلسي وضيفه بوروسيا دورتموند الألماني «2-صفر» الذي تأخرت حافلته للوصول الى «ستامفورد بريدج».