شهاب يتوج بطلًا لـ «ريد بُل كار بارك درفت» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

توّج محمد شهاب بلقب بطولة «ريد بُل كار بارك درفت»، التي استضافتها العاصمة أبوظبي، ليُمثل الدولة في النهائي العالمي لبطولة «ريد بُل كار بارك درِفت» 2023، وكانت التصفيات قد أقيمت في أبوظبي وسط مدرجات غصّت بالجماهير وعشاق رياضة المحركات الذين تابعوا عروضاً شيقة ومحتدمة، مع توافد الصغار والكبار إلى نيشن تاورز على كورنيش أبوظبي، لمشاهدة الحدث، الذي أقيم بالشراكة مع نيسان وسيارة «نيسان زد» الجديدة كلياً، ودائرة الثقافة والسياحة ومجلس أبوظبي الرياضي. وبهذه النتيجة يكون شهاب أول من يحجز موقعاً له في النهائي العالمي لبطولة «ريد بُل كار بارك درِفت» الذي سيقام في وقت لاحق مع نهاية العام الحالي. وهذه المرة الثانية على التوالي التي يحرز فيها ابن الـ26 عاماً اللقب، متفوّقاً على نفسه وعلى أدائه في النهائي العالمي لسنة 2022 الذي أقيم في جدة، من خلال جولة مذهلة في أبوظبي. وقال أسطورة الدرِفت والمدير التقني لبطولة «ريد بُل كار بارك درِفت» عبدو فغالي: «شكّلت التصفيات على كورنيش أبوظبي البداية المثالية لموسم 2023، سعداء جداً بإقامة هذا الحدث الكبير في أبوظبي».وتتميّز البطولة عن غيرها كونها تجمع بين سرعة السيارات وقوة المحركات ودقّة القيادة وأرفع فنون الدرِفت، بما يرافقها من أجواء عابقة بدخان الإطارات الملتهبة. وقد عملت لجنة تحكيمية خاصة على الفصل في أداء المشاركين ووضع النقاط بناء على معايير فنية متجدّدة. ويتطلب التفوّق على الحلبة قدرة استثنائية على الموازنة بين السرعة والدقة والجانب الاستعراضي الذي يعزّزه مظهر السيارة وهدير محركها ودخان إطاراتها. وخُصّص جزء كبير من مجمل النقاط التي يمنحها الحكام للمشاركين لمهارات الدرِفت، في حين توزع ما تبقى من الرصيد على تحدّيات متنوّعة وفريدة، ضمن مربعات ومسارات حلزونية، إضافة إلى قدرة السائقين على الاقتراب قدر الإمكان بسياراتهم من المخروطات من دون لمسها.

وتعود بدايات الدرِفت أو الانجراف بالسيارة بأسلوب استعراضي إلى ستّينيات القرن الماضي، وتحديداً إلى الطرقات الوعرة للجبال اليابانية، حيث كان عدد من المتسابقين يتنافسون لتحقيق أفضل توقيت مع استنفاد حدود احتمال إطاراتهم، قبل أن تتطور لتصبح رياضة قائمة في حد ذاتها.