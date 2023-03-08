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4 فرق في «تحدي دبي للبولو»

4 فرق في «تحدي دبي للبولو»
9 مارس 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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يشهد نادي الحبتور للبولو والفروسية الأحد المقبل انطلاق كأس تحدي دبي للبولو، التي يشارك فيها 4 فرق، هي الحبتور أنكورا وبن دري وبنجاش بنشالي وأوربيس مهرة وتستمر البطولة لمدة أسبوع.
ويلتقي في مباراة الافتتاح فريق أوربيس مهرة مع الحبتور أنكورا، ويمثل فريق اوربيس مهرة كل من لورين ديكسون وطارق الحبتور وتوماس بلاسيوس وفليكس أسبن، بينما يمثل الحبتور أنكورا، محمد الحبتور «خالد العمران» سانتوس أريارتي وجوس ريجلوس وجيجي دياز البريدي.
وتجمع المباراة الثاني بين فريقي بنجاش بنشالي وبن دري، وينتظر أن يمثل فريق بنجاش نشالي، كل من حيدر بنجاش وريتش بنشالي وفدريكو بوتسكي وتوماس أريارتي، بينما يمثل فريق بن دري علي المري وخالد بن دري ومحمد بن دري وبانيللو.

كأس دبي للبولو
نادي الحبتور للبولو والفروسية
دبي
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