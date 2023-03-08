«الأريام» «6 نجوم» في بطولة العرب لمربي الخيل العربية



أبوظبي (وام)



اكتسحت خيول إسطبلات الأريام العربية العائدة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الأشواط التأهيلية التي أقيمت ضمن اليوم الأول لبطولة العرب لمربي الخيل العربية المخصصة للملاك والمربين العرب، والتي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية بالصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي بمشاركة 105 من الخيول العربية.

وحققت خيول الأريام المركز الأول في 6 أشواط خلال منافسات اليوم الأول التي اشتملت على 12 شوطاً وبرز الفحل الأريام بارع الذي سجل أعلى معدل في البطولة بلغ 92.80 نقطة. وافتتحت المنافسات المهرة «الأريام خوالي» لإسطبلات الأريام والتي أحرزت المركز الأول في فئة المهرات عمر سنة «أ»، وسجلت 91.35 نقطة، وأحرزت رفيقتها في الإسطبل «الأريام سحايب» صدارة القسم «ب» وحققت 91.85 نقطة.

وتصدرت «دي سناين» لمربط دبي، فئة المهرات عمر 2 و3 سنوات القسم «أ»، وحققت 91.40، فيما ذهبت صدارة القسم «ب» الى المهرة «ع ج تيجان» لمربط عجمان، وسجلت 91.45 نقطة. ونالت «دي جويرية» لمربط دبي صدارة فئة الأفراس القسم «أ» محققة 92.00 نقطة، فيما حصدت الفرس «ع ج براري» لمربط عجمان، صدارة القسم «ب» وسجلت 92.10 نقطة.

وعادت خيول الأريام للواجهة من جديد عندما أحرزت صدارة فئة الأمهار بعدما أحرز «الأريام بركان» المركز الأول في القسم «أ» وسجل، 90.85 نقطة، وذهب المركز الثاني لرفيقه في الإسطبل «الأريام مرسال» الذي سجل 90.95 نقطة.

وأضاف «الأريام برجس» اللقب الخامس لإسطبلات الأريام عندما تصدر فئة الأمهار عمر 2 و3 سنوات «أ»، وحقق 91.50 نقطة، وذهبت صدارة القسم «ب» الى المهر «جيه اس سلطان» لمربط الجواهر، الذي حقق 92.25 نقطة.

وتصدر «كيه ايه نيشان» لخالد العميري، فئة الفحول القسم «ب» وسجل 91.85 نقطة، فيما اختتم الفعاليات «الأريام بارع» بصدارة القسم «ب» مكملاً سداسية نادرة لإسطبلات الأريام، وحقق 92.80 نقطة.