«الأبيض» يدشن مشواره أمام المكسيك في «دولية الشباب»



معتصم عبدالله (دبي)



اعتمدت لجنة المنتخبات باتحاد الكرة جدول مباريات البطولة الدولية الودية لمنتخبات الشباب تحت 18 عاماً «مواليد 2005»، والتي تستضيفها الإمارات بمشاركة منتخبات السعودية، هولندا، والمكسيك، من 23 إلى 28 مارس الحالي، على ملعبي ذياب عوانة بمقر الاتحاد في دبي، وشباب الأهلي بالعوير.

ويدشن «أبيض الشباب» تحت قيادة مدربه الوطني فيصل الطاهري، مشواره في البطولة الودية أمام المكسيك مساء 23 مارس ضمن الجولة الأولى، والتي تشهد أيضاً مباراة السعودية وهولندا، فيما يلتقي في الجولة الثانية مساء 25 مارس الإمارات وهولندا، والسعودية والمكسيك، وتختتم البطولة بمباراتي الإمارات والسعودية، وهولندا والمكسيك في 28 مارس.

ويبدأ منتخبنا تجمعه الداخلي الاثنين المقبل، بعد إعلان القائمة النهائية، وتدخل المشاركة في البطولة، ضمن برنامج «أبيض الشباب» استعداداً لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2024، بعد الفشل الذي لازم المنتخب السابق في التأهل إلى نهائيات «نسخة 2023» المقررة بأوزبكستان.

جدول المباريات



الخميس 23 مارس

الإمارات - المكسيك

هولندا - السعودية

السبت 25 مارس



الإمارات - هولندا

السعودية - المكسيك

الثلاثاء 28 مارس



الإمارات - السعودية

هولندا - المكسيك