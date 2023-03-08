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رابطة المحترفين تطلق الموسم الثالث للبطولة الإلكترونية

رابطة المحترفين تطلق الموسم الثالث للبطولة الإلكترونية
8 مارس 2023 18:25

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت رابطة المحترفين، بالتعاون مع شركة EA SPORTSTM، عن إطلاق الموسم الثالث للبطولة الإلكترونية لرابطة المحترفين، مع التصفيات الرسمية التي تنطلق في أبريل المقبل. 
تقام التصفيات عبر الإنترنت، وستكون مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارات، للتنافس على فرصة فوز أحدهم ليكون اللاعب الذي يمثل الدولة في تصفيات بطولة كأس العالم الإلكترونية لكرة القدم 2023.
وخصصت الرابطة جوائز قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 15 ألف درهم، مقابل 10 آلاف للوصيف، ويفوز صاحب المركز الثالث بـ 5 آلاف درهم.
وستقام البطولة تحت العلامة eUAEPL، وتشهد إقامة 14 محطة تصفيات مختلفة عبر الإنترنت، بواقع تصفيات خاصة بكل ناد من أندية دوري المحترفين، من أجل التأهل إلى النهائيات التي ستقام بالتنافس بالحضور الشخصي في مكان يحدد لاحقاً.
تستمر المرحلة الأولى من 4 إلى 19 أبريل، بمشاركة عدد غير محدود من اللاعبين، فيما تشهد المرحلة الثانية 2 مايو المقبل إقامة القرعة، تليها المرحلة الثالثة التي يتنافس في اليوم الأول منها 13 مايو 14 لاعباً الذين تم توزيعهم على مجموعتين، وفي اليوم الثاني 14 مايو، تنافس بنظام جولة بين 8 لاعبين متأهلين من دور المجموعات، على أن تكون المرحلة الرابعة والختامية 14 مايو أيضاً، ويلتقي فيها المتأهلون إلى النهائي الكبير.
وشهد الموسم الأول للبطولة مشاركة أكثر من 600 لاعب، فيما تجاوز العدد 1000 لاعب في الموسم الثاني، و يتوقع أن يشهد الموسم الثالث إقبالًا أكبر ، مع مواصلة بث المنافسات بشكل مباشر عبر القنوات الرسمية الخاصة بالمسابقة.

الإمارات
رابطة المحترفين
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