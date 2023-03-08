مهرجان كرة السلة الأميركية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد الولايات المتحدة لكرة السلة عن اتفاقية جديدة مع دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي لتنظيم 3 مباريات بين منتخبات الولايات المتحدة وألمانيا واليونان للرجال في أبوظبي، وذلك في أولى مباريات المنتخب الأميركي في دولة الإمارات.

وفي إطار استعداداته الختامية لبطولة كأس العالم لكرة السلة للرجال 2023، يواجه المنتخب الأميركي نظيريه اليوناني والألماني يومي 18 و20 أغسطس، فيما تلتقي ألمانيا واليونان يوم 19 أغسطس.

وقال جيم تولي، الرئيس التنفيذي لاتحاد الولايات المتحدة لكرة السلة: «سعداء بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي لتنظيم فعاليات مهرجان كرة السلة الأميركية في الإمارة، والذي يشهد أولى مباريات منتخبنا الوطني للرجال في دولة الإمارات. ويشكل هذا الحدث منصة للتواصل المباشر مع الجمهور من جميع أنحاء العالم، بينما يستمتع لاعبو فريقنا والمدربون بتجارب استثنائية ستبقى في ذاكرتهم داخل وخارج الميدان. ونشكر الاتحادين اليوناني والألماني على مشاركتهم في هذه المباريات ضمن استعداداتنا لكأس العالم لكرة السلة 2023، والتي ربما تعد أصعب المنافسات الدولية».

من جانبه، قال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «ينتظر الجميع صيف لا يُنسى في أبوظبي، ويشرفنا استضافة فعاليات اتحاد الولايات المتحدة لكرة السلة للمرة الأولى في دولة الإمارات. ونتطلع للترحيب بنجوم المنتخبات الأميركية والألمانية واليونانية ومشجعيها لدعم فرقهم الوطنية، وندعوهم لاكتشاف تجاربنا الترفيهية والثقافية ومعالمنا الطبيعية التي تمنحهم الإلهام والمغامرة وفرصة الاسترخاء وتجديد النشاط والصفاء الذهني».

وسيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل المباريات، بما في ذلك قوائم المنتخبات ومعلومات البث ومواعيد المعسكرات التدريبية.

وتأهلت الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى مونديال كرة السلة 2023 المقرر إقامته خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 10 سبتمبر في إندونيسيا واليابان والفلبين، بحضور 32 منتخباً من بينها 7 فرق تمثل الأميركيتين.

ويلعب الفريق الأميركي جميع مبارياته في مانيلا، حيث ستُقام قرعة المونديال يوم 29 إبريل المقبل في العاصمة الفلبينية.

وقال إنجو فايس، رئيس الاتحاد الألماني لكرة السلة: «تسرنا مواجهة المنتخبين الأميركي واليوناني في أبوظبي قبل التوجه إلى كأس العالم لكرة السلة. وتُعتبر أبوظبي وجهة مثالية لاستضافة أبرز فعاليات كرة السلة، ونتابع التطورات المستمرة في الإمارة التي أصبحت من عواصم الرياضة. ونترقب زيارتنا أبوظبي، وخوض هذه المباريات».