راشفورد: استسلام يونايتد أمام ليفربول «كلام فارغ»!

مانشستر (أ ف ب)

أكد ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد أن الكلام عن استسلام فريقه في الخسارة المذلة ضد مضيفه وغريمه ليفربول 0-7 في الدوري الأحد الماضي «كلام فارغ»، معتبراً أن الانهيار في الشوط الثاني يعود الى الافتقار إلى التنظيم.

ومني يونايتد بأسوأ خسارة له في جميع المسابقات منذ 1931 بعد أن تلقى ستة أهداف في الشوط الثاني، لتنتهي مباراة للمرة الاولى بين الغريمين بهذا الفارق.

يتطلع يونايتد لوضع هذه الهزيمة خلفه عندما يستقبل ريال بيتيس الإسباني الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي «يوروبا ليج».

وقال هداف الفريق هذا الموسم عشية المباراة: «لم نستسلم، هذا كلام فارغ، لم نكن منظمين نعم، التواصل كان سيئاً نعم، لهذا تلقينا الاهداف».

وتابع: «أعتقد أن الجميع كان يحاول العودة في المباراة لدرجة أننا ابتعدنا كثيراً عن مبادئ الفريق، مع ومن دون الكرة، الآن علينا إعادة الامور إلى نصابها، هذا كل ما يمكننا القيام به، ولا جدوى من التفكير فيما حدث لأننا لا نستطيع تغييره».

واستمرت عقدة مانشستر يونايتد في أنفيلد، إذ لم يحقق الفوز هناك منذ العام 2016، ومني الموسم الماضي بخسارة 0-4 ذهابًا في الدوري على الملعب ذاته، علمًا أنه خسر أيضاً المباراة الاولى على أرضه 0-5.

وكان يونايتد حقق الفوز على أرضه ذهابًا الموسم الحالي 2-1، لكن أشد المتشائمين لم يتوقع سقوطاً مذلاً بسباعية الأحد.

وأنهى يونايتد منذ أقل من أسبوعين جفافاً عن الألقاب دام ستة أعوام بتحقيقه لقب كأس الرابطة على حساب نيوكاسل، ووصل الى أنفيلد، بعد أن عبر الى ربع نهائي الكأس المحلية ويمر بفترة مميزة مع المدرب الهولندي إريك تن هاج عقب إقصائه أيضاً برشلونة الإسباني من يوروبا ليج.