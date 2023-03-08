«مؤشر يويفا» يهدد الأندية الفرنسية!

أنور إبراهيم (القاهرة) يسود قلق شديد دوائركرة القدم الفرنسية، خوفاً من تراجع ترتيب أنديتها في «مؤشر» الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث تحتل هذه الأندية حالياً المركز الخامس في الترتيب بعد إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا على التوالي، بينما أصبحت مهددة من جانب هولندا والبرتغال صاحبتي المركزين السادس والسابع على الترتيب. و«مؤشر يويفا» هو أحد المعطيات الأولية التي تحدد عدد الأندية التي تشارك في البطولات الأوروبية من كل دولة، وفقاً لترتيب بلادها، حيث يخصص عدد من المقاعد لكل منها في دوري الأبطال «الشامبيونزليج» والدوري الأوروبي «يوروبا ليج» ودوري المؤتمرالأوروبي. وذكرت شبكة «مونت كارلو سبورت» إن هذا التهديد ينبغي أن يؤخذ مأخذ الجد، لأن الأندية الفرنسية لم تحقق نجاحاً كبيراً هذا الموسم على المستوى الأوروبي، حيث تذيل أولمبيك مارسيليا مجموعته في دوري الأبطال، والتي ضمت توتنهام الإنجليزي وآينتراخت فرانكفورت الألماني وسبورتنج لشبونة البرتغالي، كما خرج نانت على يد يوفينتوس الإيطالي في ملحق «الدوري الأوروبي، مثله في ذلك مثل رين، الذي خرج على يد شاختار دونتسك، وموناكو على يد باير ليفركوزن. ولم يعد يتبقى من الأندية الفرنسية في البطولات الأوروبية سوى باريس سان جيرمان، الذي يتحدد موقفه مساء اليوم بعد مباراته أمام بايرن ميونيخ في عودة دور الـ16 لدوري الأبطال، ونيس الذي يواجه غداً «الخميس» شريف تيراسبول في دور الـ16 لدوري المؤتمر الأوروبي ذهاباً، ثم عودة على ملعبه في الأسبوع المقبل. ويعد نجاح باريس سيكون بمثابة «قبلة الحياة» أو «قارورة الأوكسجين» للكرة الفرنسية، وخاصة أن أقرب منافسي فرنسا، هما هولندا والبرتغال، وكلاهما حققت أنديتهما نتائج أفضل من الأندية الفرنسية، حيث نجح بنفيكا البرتغالي في التأهل إلى ربع نهائي الأبطال، كما نجح ألكامار الهولندي في تحقيق مفاجأة وفاز على لاتسيو الإيطالي على ملعبه، وفي انتظارمباراة العودة في دورالـ 16 لدوري المؤتمر الأوروبي في الأسبوع المقبل. وأوضحت الشبكة أن هناك «صيغة جديدة» يطبقها الاتحاد الأوروبي ستطبق اعتباراً من موسم 2024-2025، وإذا نجحت فرنسا في الحفاظ على مركزها الخامس في الترتيب الأوروبي وقتها، فإنه سيكون من حقها أن تشرك 4 أندية في دوري الأبطال، 3 يتأهلون مباشرة، ونادٍ واحد يخوض الدورالتمهيدي «مقابل 3 أندية فقط حالياً» 2 بالتأهل المباشر، وفريق يخوض الدورالتمهيدي، أما إذا تراجع ترتيب فرنسا إلى المركز السادس، فإنها لن تحصل إلا على إجمالي 3 مقاعد فقط «2 تأهل مباشر وواحد يخوض الدورالتمهيدي» في نفس البطولة، وإذا تراجعت إلى المركز السابع، فلن يكون لها إلا إجمالي مقعدين فقط في الأبطال» واحد بالتأهل المباشر والثاني يخوض الدور التمهيدي.

