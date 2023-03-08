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الرياضي

عبدالله الشرقي: تنظيم دوري اللياقة البدنية في المستقبل

عبدالله الشرقي: تنظيم دوري اللياقة البدنية في المستقبل
8 مارس 2023 17:52

 
الفجيرة (الاتحاد)

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تستضيف الفجيرة بطولة تحدي اللياقة البدنية يومي السبت والأحد، والتي تنظمها لجنة اللياقة البدنية في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وتقام المنافسات بنادي التنس في الفجيرة، بمشاركة كبيرة لأفضل اللاعبين من المواطنين والمقيمين والنجوم القادمين من خارج الدولة.
ويرى الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، البطولة بالانطلاقة المهمة، لنشر ثقافة ممارسة رياضة اللياقة البدنية، وتعزيز إقامة المنافسات بشكل منتظم ومستمر .
وكشف الشيخ الشرقي عن أن الاتحاد يتطلع إلى تنظيم دوري اللياقة البدنية في المستقبل القريب، بحيث ينطلق من الفجيرة، مروراً بجميع إمارات الدولة، مؤكداً أن تنظيم الدوري هدفه المساهمة في تعزيز ممارسة رياضة اللياقة البدنية، ونشرها في مختلف إمارات الدولة، وأنه تم اعتماد الخطط والأفكار التي قدمتها لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد برئاسة عضو مجلس الإدارة أحمد بن ظبوي، بالتعاون مع اللجنة المنظمة ممثلة بشركة جنجاك.
وأشار الشرقي إلى أن البطولة تشمل جميع الأعمار والفئات، ولكلا الجنسين، مبيناً أنها تهدف إلى إقامة دوري خاص لرياضة اللياقة البدنية، ويتم دراسة معطيات النسخة الأولى لتطويرها نحو الأفضل.

الفجيرة
تحدي اللياقة
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
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