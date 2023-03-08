16 مدرباً في دورة الحراس



دبي (الاتحاد)



تتواصل دورة اتحاد الكرة لمدربي حراس المرمى، لنيل الرخصة التدريبية «C»، والتي تختتم غداً، بمشاركة 16 مدرباً من أندية الدولة، من ضمنهم علي الحوسني حارس عجمان، وعلي صقر حارس دبا، وعلي راشد حارس الذيد، ووليد سالم حارس العين السابق، وعبدالله التميمي حارس النصر، وجمال السراح حارس اتحاد كلباء.

ويُقدم محاور الدورة المحاضرون الوطنيون زكريا أحمد العوضي، وحسن إسماعيل المقيم، ويوسف الزعابي، المعتمدون لدى الاتحاد الآسيوي، وعبدالرحمن عبدالله الجريسان مدرب حراس المنتخب الأولمبي، محاضراً مساعداً بناء على طلب من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويتضمن برنامج الدورة مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقية عن كيفية اكتشاف حراس المرمى الموهوبين، والمهارات الأساسية اللازمة لتدريبات الحراس، وأساليب التدريب الحديث، ودور الحارس في الفريق، وكيفية إجراء عملية تقييم أداء شاملة لحراس المرمى.

وتُعد الدورة التدريبية لمدربي حراس المرمى لنيل الرخصة «C»، الدورة الثانية عشرة التي يُنظمها اتحاد الكرة لتطوير مدربي الأندية، وأولى دورات مدربي الحراس، بعد التحديثات التي أجراها الاتحاد القاري مؤخراً على مسميات الرخص التدريبية للمستويات الأول والثاني والثالث، لتصبح الرخص التدريبية للمستوى «A – B - C»، ووفقاً لاتفاقية التعليم المحلي الموقعة بين الاتحادين الإماراتي والآسيويي عام 2019، تم عقد الدورة الحالية بمناهج تدريبية محلية، شريطة أن يكون المشارك حاصلاً على الرخصة الآسيوية للمدربين «C» بمدة لا تقل عن 6 أشهر.