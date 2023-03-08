«مبادلة المفتوحة» تستهل حقبة جديدة للتنس في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



عقب تتويج السويسرية بليندا بينتشيش بلقب النسخة الأولى من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، والتي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، يعزم المنظمون على ترسيخ ثقافة مستدامة تلهم الفتيات والسيدات لممارسة اللعبة وتعزيز مكانة أبوظبي بوصفها وجهة رياضية عالمية مرموقة.

واستقبل مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية، نخبة من أفضل اللاعبات عالمياً في الفعالية المتميزة، ضمن بطولات اللاعبات المحترفات تصنيف 500 نقطة، لتصبح أبوظبي وجهة جديدة ودائمة ضمن سلسلة بطولات لاعبات التنس المحترفات عالمياً.

وقدمت البطولة شركة أي إم جي الرائدة في الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية واستضافها مجلس أبوظبي الرياضي ومبادلة، لتستعرض مجرياتها مستويات عالمية متميزة من الأداء الذي قدمته النجمات المحترفات على مدار 8 أيام.

وجاءت البطولة إيذاناً بانضمام البطولة رسمياً إلى أجندة فعاليات رابطة اللاعبات المحترفات، ما يمهد الطريق أمام اللاعبات في الإمارات للسير على خطى بطلاتهنّ المفضلات.



وجاءت البطولة في لحظة مهمة من تاريخ رياضة التنس، حيث تحتفل رابطة المحترفات هذا العام بمرور 50 عاماً على تأسيسها، على يد بيلي جين كينج الحاصلة على 39 لقباً، وأسست الرابطة انطلاقًا من مبدأ تساوي الفرص- خاصة الجوائز المبالغ.

وتضم أجندة فعاليات الرابطة أكثر من 50 بطولة تقام في القارات الستة، ليحضرها 900 مليون شخص هذا العام.

تأتي البطولة في وقت تمارس فيه السيدات الرياضة بأعداد كبيرة، لتكون التنس في المرتبة الرابعة بين أكثر الرياضات شعبية حول العالم عام 2021، بينما كانت نايومي أوساكا السيدة الوحيدة التي أدرجت في قائمة فوربس لأعلى الرياضيين أجراً عام 2022.

وبالمقارنة، جاءت أوساكا وسيرينا وليامز ضمن الثلاثة الأوائل في قائمة فوربس لأعلى الرياضيات أجراً في العالم، حيث احتلت لاعبات التنس أماكن ضمن المراكز العشرة الأولى، والتي هيمنت عليها نجمات التنس ومنهن إيما رادوكانوا وإيجا سوياتك المصنفة الأولى عالمياً، وفينوس وليامز.

ويتطلع المنظمون إلى زيادة ذلك العدد لإتاحة الفرصة للفتيات للسير على خطى أوساكا ووليامز، وذلك عبر مواءمة الجهود مع الاستراتيجية الحكومية طويلة الأمد للمساعدة في إيجاد مجتمع صحي وشمولي يشجع الفتيات على ممارسة الرياضة.

وتضمنت البطولة توقيع شراكة استراتيجية مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والتي تكرّس جهودها لتشجيع وتسهيل إقامة الفعاليات الرياضية النسوية في الإمارات، بهدف عقد جلسة نقاش ثرية للأطفال والكبار.

عقدت جلسة النقاش في قرية المشجعين التي شهدت كذلك مجموعة من جلسات الأسئلة والإجابات والفعاليات المرتبطة بالتنس، وشاركت فيها المصنفة الأولى عالمياً كارولينا بليسكوفا وليودميلا سامسونوفا التي وصلت إلى نهائيات الفردي في البطولة، إلى جانب لاعبات كرة الطائرة وكرة السلة من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وهنّ حنان البلوش وكلودين الزاهد، للحديث عن مدى أهمية الرياضة والدور المؤثر الذي تلعبه في حياة الناس.

وجاءت إقامة بطولة مبادلة المفتوحة للتنس هذا العام في وقت مهم بالنسبة لأبوظبي التي تستقبل المزيد من المسابقات والأحداث الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب الفعاليات المجتمعية، مثل الترايثلون وفعاليات الجري وغيرها من الفعاليات التي تتيح فرصاً أكثر لمشاركة الكبار والصغار على السواء.

وامتدحت بليندا بينتشيش، بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس قائلة: أتطلع دوماً للعب في مدن جديدة وبيئات مختلفة ضمن بطولات رابطة اللاعبات المحترفات، ولهذا لم أتردد في تأكيد مشاركتي عندما عرفت بأن أبوظبي تستضيف البطولة.

وأضافت: يتحمل جميع اللاعبين، وأنا منهم، مسؤولية المساعدة في تنمية الرياضة، وأبهرني ما رأيته من أعداد الناس الذين تابعوا منافسات التنس خلال الأسبوع في أبوظبي، والأنشطة التي تمت إقامتها على هامش البطولة، وآمل أن يسهم ذلك في إلهام جيل اليافعين، - وبخاصة الفتيات - لممارسة هذه اللعبة في المستقبل.

ومن جانبها، قالت فيكي جونارسن، مسؤولة فعاليات التنس لدى «أي إم جي»: بدأنا التعاون عن كثب مع شركائنا الاستراتيجيين، منذ أن أعلنت رابطة اللاعبات المحترفات عن انضمام أبوظبي لتكون أحدث وجهة لاستضافة بطولاتها، بهدف إقامة بطولة تعود بالنفع على جيل الشباب في المستقبل، وبخاصة الفتيات.