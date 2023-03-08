العويس: العين جاهز للقتال على كل الجبهات



معتز الشامي (دبي)



أكد ماجد العويس عضو شركة نادي العين لكرة القدم، أن تأهل «الزعيم» إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالفوز على شباب الأهلي، جاء ترجمة لاستعادة الفريق كامل حضوره وأدائه القوي الذي كان عليه الموسم الماضي، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر الفوز السابع على التوالي في كل البطولات، والحادي عشر من دون خسارة أيضاً.

وعن الفوز على «الفرسان» في «ديربي» ولقاء نهائي مبكر للبطولة، قال: بالتأكيد له مكاسب وايجابيات كبيرة، خاصة من الناحية المعنوية، قبل المواجهة المرتقبة في الدوري.

وقال: «البنفسج» عانى منذ بداية الموسم من غياب الانسجام بعض الشيء، بين العناصر المختلفة، خصوصاً الوجوه الجديدة التي دخلت إلى التشكيلة، وبالفعل مر الفريق بمرحلة اهتزاز في الأداء، ولكن بالصبر والحكمة، وتنفيذاً لتوجيهات الإدارة العليا للنادي، بضرورة التمسك بالاستقرار، وبث الثقة في اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وروح الأسرة الواحدة، له إيجابيات كبيرة.

وأضاف: شركة الكرة لم تتسرع، ولكن تمسكت بـ «فلسفة الصبر»، رغم وجود مطالب كثيرة بضرورة التغيير، خصوصاً في الأجانب، إلا أن الثقة كانت كبيرة في جميع اللاعبين، والاختيارات الفنية للعناصر الذين انضموا إلى الفريق، بعد تدقيق ومتابعة من اللجنة الفنية، ووحدة الإحصاء والتحليل الفني للأداء، والتي تضع معايير للاعبين الذين يتم التعاقد معهم، وبناء على ذلك، تمسك النادي بأن يستمر الجميع، مع بث الثقة في اللاعبين والجهاز الفني، الذي عمل بصورة متناغمة مع الجهاز الإداري، لاستعادة مسار الانتصارات، وعودة الهدوء للفريق والثقة بالنفس، وهو ما تحقق بالفعل.

وعن وضع الفريق حالياً والمنافسة على 3 بطولات محلية، قال: العين جاهز للقتال على كل الجبهات، وهدفنا هو التتويج بالبطولات الثلاث، وعادة «الزعيم» أن يكون منافساً قوياً في كل البطولات، وأغلقنا تماماً ملف الكأس، ونفكر حالياً في المواجهة التي تنتظر الفريق أمام الوحدة يوم الجمعة في «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث إن الهدف هو الدفاع بقوة عن اللقب، وحسم الصدارة التي لا يبتعد عنها الفريق إلا بنقطتين فقط.

وأضاف: ننتظر الدعم الجماهيري الكبير، الذي اعتدنا عليه، لأنه دائماً ما تثبت جماهير «الأمة العيناوية» بأنها اللاعب رقم 1، وتقوم بدورها خلف الفريق أينما حل أو ارتحل.

وبشأن أهداف الموسمين الجاري والمقبل، قال: نستعد للمنافسة قارياً، وهدفنا هو البناء لآسيا من أجل دخول النسخة المقبلة، للمنافسة بقوة لبلوغ النهائي، وندرك أن المشوار لن يكون سهلاً، ولكن العين دائماً ما يكون مطالباً بالمنافسة في أي بطولة يخوضها، وثقتنا كبيرة في اللاعبين على المواصلة والاستمرار بنفس الروح العالية، والرغبة في حصد الألقاب والبطولات لإسعاد الجماهير.