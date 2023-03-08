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الرياضي

اتحاد الهوكي يعلن ملعبه الجديد

اتحاد الهوكي يعلن ملعبه الجديد
8 مارس 2023 16:30

 
الشارقة (وام)


وقع اتحاد الهوكي اتفاقية تعاون مشترك مع المدرسة الأميركية للإبداع العلمي بالشارقة، لاستخدام ملعبها ملعباً رئيسياً ورسمياً لجميع مسابقاته وبطولاته لمدة عامين قابلة للتمديد. 

تتضمن الاتفاقية أن يقوم الاتحاد بتغيير الأرضية، بما يتناسب مع قانون رياضة الهوكي الخماسي، مستخدماً أحدث المواصفات الفنية والتقنية، خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأكد خالد محمد مراد البلوشي الأمين العام للاتحاد، أن الاتفاقية تأتي في إطار مواصلة الاتحاد برامجه وخططه لنشر اللعبة ودعمها بأفضل السبل، لاستقطاب المزيد من اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات. 

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وأضاف: تقام جميع مباريات ومسابقات الاتحاد على الملعب الجديد، خارج أوقات الدوام المدرسي، وفي عطلة الأسبوع، كما سيتم تدريب معلمي ومعلمات المدرسة وفق أحدث المستجدات من الاتحاد الدولي للهوكي، وكذلك الطلاب والطالبات الراغبين في ممارسة اللعبة. وأشار البلوشي إلى أنه تم اعتماد مركز تدريب للهوكي داخل المدرسة، بإشراف مباشر ودعم فني من قبل الاتحاد، سيقوم بتوفير جميع المعدات الرياضية اللازمة للعبة، وكذلك تسجيل اللاعبين بشكل رسمي في قوائم الاتحاد كلاعبين حسب الفئات العمرية. 

وأوضح أن الاتحاد برئاسة عبد الله سلطان الدح، يبذل جهوداً حثيثة لنشر اللعبة في مختلف إمارات الدولة، عبر المدارس والأكاديميات الرياضية ضمن خطة الاتحاد للسنوات الأربع المقبلة، والممثلة في استقطاب المزيد من اللاعبين من المدارس الحكومية والخاصة.

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