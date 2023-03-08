335 لاعباً في مهرجان «العميد» بالفجيرة

دبي (الاتحاد)



نظمت أكاديمية النصر لكرة القدم، وفي إطار دور نادي النصر لتشجيع الأطفال على ممارسة النشاط الرياضي، «مهرجان العميد الأول»، في منطقة البدية التابعة لإمارة الفجيرة، للفئات العمرية من 8 إلى 12 سنة، واستمرت فعالياته لمدة 6 أيام، بواقع 3 أيام أسبوعياً، وسط إقبال وتفاعل كبير من أولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم في المهرجان، وشكر القائمين عليه على جهودهم.

ووصلت أعداد المشاركين في المهرجان إلى 335 لاعباً، في أجواء إيجابية مليئة بالنشاط والحيوية، جرى خلالها توزيع الهدايا التذكارية على اللاعبين.

وأكد عادل شاكري عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم والمشرف العام على أكاديمية النصر لكرة القدم، على دور «العميدّ» الريادي، وقال: النصر كان دائماً سباقاً على صعيد المبادرات الاجتماعية والرياضية، ونسعى لصقل مهارات اللاعبين الصغار، ومنحهم فرص الاحتكاك والدخول في أجواء المنافسات الرياضية على يد أفضل المدربين في أكاديمية النصر لكرة القدم، والأطفال هم جيل المستقبل الواعد وأساس نجاح أي مجتمع.

من جانبه، قال أحمد الدليل مدير أكاديمية النصر لكرة القدم: إن المهرجان أحد الفعاليات التي تحرص أكاديمية النصر لكرة القدم على تنظيمها، بهدف توسيع قاعدة ممارسة النشاط الرياضي لدى الأطفال، إيماناً بالمكانة الراسخة للرياضة في المجتمع، ودورها في تحسين مهارات الناشئة البدنية والفكرية.

ويبرز المهرجان حرص النادي على تعزيز دوره الاجتماعي الرياضي، من خلال تشجيع ممارسة الرياضة والاستمتاع بها في سن مبكرة لدى البراعم لتدريبهم وتطويرهم، إلى جانب إكسابهم عنصر الخبرة وروح التحدي والمنافسة في كرة القدم للحفاظ على صحتهم ووقايتهم من وسائل الترفيه الإلكترونية ومخاطرها، ونشر الروح الإيجابية بينهم، وتحفيزهم على ملء أوقات فراغهم، بما ينمي مواهبهم، ويظهر قدراتهم ويرتقي بلياقتهم البدنية ويحسنها، وإيجاد بيئة مثالية تفتح لهم آفاق الإبداع والتفوق في جميع المجالات.