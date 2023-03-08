موراي: «الروس في ويمبلدون» لن يُشعرني بالجنون!

لندن (د ب أ)

أكد البريطاني أندي موراي أنه لن يشعر بالجنون إذا سمح للاعبين الروس والبيلاروس بالمشاركة في بطولة ويمبلدون للتنس، رغم انقسام الآراء فيما يتعلق بعودتهم المحتملة.

وحصل موراي (35 عاماً) على جائزة «أرثر آش الإنسانية» لعام 2022، بعدما تبرع بأكثر من 500 ألف جنيه إسترليني (770ر591 مليون دولار) لمساعدة الأطفال الأوكرانيين المتضررين من الغزو الروسي، ولكنه قال في السابق إنه لا يدعم الحظر الذي فرض في العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي. أيه. ميديا» أنه يتوقع أن يصدر إعلاناً قريباً بشأن مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس لنسخة العام الحالي من البطولة، ويظل موراي الفائز بثلاثة ألقاب كبرى يشعر بالتناقض. وقال لـ«بي. بي. سبورت»: «إنه موقف صعب، وأشعر بما شعر به اللاعبون الذين لم يكن في مقدورهم اللعب في العام الماضي، ولكنني أيضاً أتفهم الوضع ولماذا يصعب على مسؤولي ويمبلدون اتخاذ القرار أيضاً». وأضاف: «ما أفهمه أنهم سيتم السماح لهم باللعب ولن أشعر بالجنون إذا كان هذا هو الحال، ولكن إذا اتخذ مسؤولو ويمبلدون طريقا آخر، سأتفهم هذا».