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الشارقة.. «نصف نهائي» الكأس للمرة السابعة في «الاحتراف»

الشارقة.. «نصف نهائي» الكأس للمرة السابعة في «الاحتراف»
8 مارس 2023 14:37

علي معالي (الشارقة)


خطف الشارقة بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، على حساب الجزيرة 2-1، وجاء الهدفان في وقت «صعب وقاتل»، الأول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الأول، والثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، وبينهما جاء هدف الجزيرة في الدقيقة 59.

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ونجح كوزمين الذي عاد إلى قيادة الفريق من الملعب في إعادة التوازن والقوة من جديد لـ «الملك»، بعكس ما كان عليه في مباراته الأخيرة أمام «فخر أبوظبي» أيضاً في «الجولة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي انتهت لمصلحة الجزيرة 3-2.
في مباراة الدوري، ظهر الفراغ الكبير الذي تركه كوزمين لوجوده في المدرج بسبب العقوبة، ليصبح «الملك» تائهاً في الملعب، على عكس ما حدث في ربع نهائي «الكأس الأغلى» الذي سيطر فيه الفريق تماماً على زمام المباراة التي شهدت ضياع العديد من الفرص من الفريقين، خاصة الشارقة.

وتأهل «الملك» إلى نصف النهائي للمرة السابعة في عصر الاحتراف الذي انطلق موسم 2008- 2009، وسبق أن صعد إلى «مربع الذهب» مواسم 2011- 2012، و2016- 2017، و2018- 2019، و2019- 2020، و2020- 2021، و2021- 2022، وأخيراً 2022- 2023.
والمعروف أن «الملك» صعد طوال تاريخه إلى نهائي «الكأس الغالية» 10 مرات، وتُوج باللقب 9 مرات، ويبحث عن الحفاظ على لقبه.
جاءت القمة الأخيرة مع الجزيرة مثيرة للغاية، خاصة أنها جاءت بعد أيام من خسارة قاسية نفسياً على «الملك» وجماهيره بملعبه في «الإمارة الباسمة»، وبالتالي كانت مباراة الكأس بمثابة رد اعتبار للشارقة الذي جعلته خسارة الدوري يبتعد نسبياً عن المنافسة، وبفارق 5 نقاط.
وفي مباراة الكأس، استعاد لوان بيريرا حاسة التهديف في المباراة الثانية على التوالي، حيث سجل في شباك الجزيرة في الدوري، وكرر ذلك في الكأس ورفع اللاعب «22 عاماً» رصيده من هذا الموسم إلى 8 أهداف، منها 6 أهداف في الدوري، وهدف في كأس رئيس الدولة، ومثله في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
وفي نفس الوقت كان هدف كايو الذي تأهل به «الملك» إلى «المربع الذهبي» هو العاشر له هذا الموسم، ومنها 8 أهداف في الدوري وهدفان في الكأس، وهدفه الأول في مباراة النصر ضمن دور الـ 16 وانتهت بفوز «الملك» 2-1.

كأس رئيس الدولة
الشارقة
الجزيرة
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