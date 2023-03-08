«كورنيش أبوظبي» يحتضن الجولة الأولى لزوارق «الفئة الثالثة»



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق نهاية الأسبوع الجولة الأولى من بطولة الإمارات للزوارق السريعة «الفئة الثالثة» على كورنيش العاصمة أبوظبي، في عودة قوية لمنافسات البطولة الكلاسيكية القديمة على خريطة الرياضات البحرية في الإمارات.

وتنطلق البطولة على مدار ثلاثة أيام، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ابتداء من الخميس، وتختتم يوم الأحد المقبل، مع السباق الختامي والرئيسي للجولة، وتحمل سباقات الفئة الثالثة ذكريات جميلة للرياضة البحرية، خاصة أنها أسهمت في تقديم وخروج أبطال إماراتيين وصلوا إلى العالمية، وكانت بدايتهم مع هذه البطولة.

ومن المقرر أن تكون أولى تفاصيل المنافسة، مع إعداد معسكر الزوارق المشاركة، ووصول المتسابقين اليوم، ثم تبدأ فقرات فنية مهمة الجمعة مع التسجيل الرسمي والفحص الفني للزوارق، بالإضافة إلى التجارب الحرة على مسار السباق، واختبار تفاصيل المسار عن قرب للمشاركين، ولاحقاً أول اجتماع تنويري للمتسابقين في الساعة الخامسة مساءً، وتنطلق يوم السبت منافسات سباق كسر الكيلو، ومحاولة تسجيل أفضل زمن في مسار المنافسة، ثم انطلاق السباق الرئيسي يوم الأحد وختام الجولة.

وتبدأ من الجولة الأولى للموسم رحلة حصد النقاط، والمنافسة على لقب بطل الموسم في الفئة الثالثة واشتعال التحدي القوي على المراكز الأولى في جدول الترتيب العام.

ويشارك في الجولة أبطال بتاريخ قوي في المنافسات، أبرزهم زوارق فريق أبوظبي 4 و5، وأيضاً زورق شرطة دبي، وزورق رهيب الكويتي.

ووجه ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، مبدياً سعادة كبيرة بعودة البطولة مجدداً إلى أجندة بطولات النادي، بعد فترة غياب طويل، وقال: عودة البطولة المهمة والبدء في تنظيمها مجدداً، يحمل لنا ذكريات جميلة وأياماً رائعة عشناها مع البطولة وزوارق الفئة الثالثة.

وأكد الظاهري اكتمال الإعداد والتجهيزات لإقامة الجولة، من الناحية اللوجستية، بالإضافة إلى وضع مسار السباق الذي ينطلق من خارج جزيرة اللولو في البداية، ثم الالتفاف على المسار الداخلي للسباق، على امتداد كورنيش أبوظبي.

وقال: تم التجهيز بشكل متكامل لانطلاق الجولة بتفاصيلها، وإقامتها في الأجواء المناسبة لمثل هذه السباقات، والأجواء مناسبة وملائمة لانطلاق سباق كسر الكيلو يوم السبت، ثم السباق الرئيسي الأحد في أجواء مثالية لمثل هذه السباقات.