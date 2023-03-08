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«صراع الأقوياء» بين «مراقب» و«إيجابي» في مضمار أبوظبي

«صراع الأقوياء» بين «مراقب» و«إيجابي» في مضمار أبوظبي
8 مارس 2023 15:00

 
عصام السيد (أبوظبي)

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ينظم نادي أبوظبي للفروسية في الخامسة عصر غد «الخميس»، حفل سباقه الثالث عشر لهذا الموسم، ويتألف من 6 أشواط خُصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، ماعدا الشوط السادس الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة، ويبلغ إجمالي جوائزه 470 ألف درهم، ويتضمن الحفل الجولة الثالثة عشرة لكأس مزرعة الوثبة، والذي يقام برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي.
ويتوقع أن يشهد الشوط الرابع المخصص للخيول العربية لمسافة 1600 متر، على لقب آل نهيان، صراعاً قوياً بين 14 من الخيول، أبرزها «مراقب» الفائز في مضمار العين الرملي، و«إيجابي» صاحب النتائج الجيدة، و«البريق» من إسطبل النابودة.
وخصص الشوط الثالث لمسافة 1400 متر للخيول العربية الأصيلة، على لقب الجولة الثالثة عشرة لكأس الوثبة المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة، والذي يقام ضمن فعاليات النسخة الخامسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتشارك في الشوط 15 خيلاً تبحث عن تحقيق الفوز، وأبرز الخيول «إي أس نهام»، و«هزيم الوثبة»، و«الصنعاء».
وخصص الشوط الأول لمسافة 2200 متر لسباق الخيول العربية الأصيلة «مبتدئة»، على لقب البطين، بمشاركة 12 خيلاً، ويقود التنافس «آيدلك الهام»، و«سينت الموري»، و«تلاقي».
ويجتذب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب سباق «الخليج»، 14 من الخيول القوية يتقدمها «البارق»، و«نوفل الوثبة»، و«الرامي».
ويقود «غيار» الذي اختاره تاج أوشي، و«سلاف» الفائز على الأرضية العشبية، التحدي في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة، على لقب الكرامة، وينافسهم «زعفرانة»، و«سكندتونون» الذي اختاره فريزو.
ويختتم الحفل بالسباق الوحيد المخصص للخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، وتشارك في السباق 14 خيلاً، يبرز منها «جميرا باي» الفائز في هذه المسافة، و«بيرفكت لوف» الذي لديه وزن جيد مقابل «أبشرك» الذي اختاره أوسكار شافيز.

أبوظبي
نادي أبوظبي للفروسية
الخيول العربية الأصيلة
الخيول المهجنة الأصيلة
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