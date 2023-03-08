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ريبيري يُجهز لمنصب «المدير الفني»

ريبيري يُجهز لمنصب «المدير الفني»
8 مارس 2023 13:41

برلين (د ب أ)
يخطط الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني السابق، لبدء مسيرته كمدير فني في المستقبل القريب.
ويعمل ريبيري حالياً كمدرب مساعد في فريق ساليرنيتانا الإيطالي، آخر نادٍ لعب له قبل الاعتزال في أكتوبر الماضي.
وقال ريبيري في مقابلة مع صحيفة «بيلد» اليوم: «أشكر ساليرنيتانا على ثقتهم في كمدرب مساعد، هذا يمنحني الفرصة لإعدادا نفسي للوظيفة الرئيسية».
وأضاف: «كوني مدرباً سيمنحني ما أفتقده بالفعل، مثل الضغط الناتج عن المباريات، الاستعدادات، الحصص التدريبية، الجماهير، الأجواء، أحتاج لهذا لكي أكون سعيداً».
وترك ريبيري فريق بايرن ميونيخ في عام 2019 عقب الفوز بتسعة ألقاب لـ«البوندسليجا» ولقب لدوري أبطال أوروبا، بين عدة ألقاب أخرى.
ويرى ريبيري أن جوليان ناجلسمان، المدرب الحالي لبايرن ميونيخ، لديه جميع المتطلبات الأساسية لبدء عهد جديد بالنادي، ولكنه حذر من أن الفوز وحده ليس كافياً.
وقال: «يجب أن تحقق الفوز بطريقة تسعد الجميع- لاعبين- مدربين - عاملين- وبالطبع الجماهير».
وعلى غرار الكثيرين في عالم كرة القدم، يعتقد ريبيري أن مانويل نوير، حارس بايرن ومنتخب ألمانيا، سيعود بقوة عقب تعرضه لإصابة بكسر في القدم، والتي أنهت موسمه، أثناء فترة عطلته في ديسمبر الماضي.
وقال عن زميله السابق: «نوير هو نوير، إنه الأفضل على الإطلاق، أتمنى أن يعود في أسرع وقت ممكن، نوير لا يمكن مقارنته». 


 

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