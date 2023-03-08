رونالدو يستعد لـ «الامتحان الكبير» مع النصر

الرياض (أ ف ب)

يخوض البرتغالي كريستيانو رونالدو أصعب اختباراته مع فريقه الجديد النصر، عندما يلاقي مضيفه الاتحاد غداً الخميس في قمة المرحلة العشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، والتي قد تلعب دوراً كبيراً في تحديد هوية بطل هذا الموسم.

يتصدّر النصر، بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، والباحث عن اللقب منذ 2019، الترتيب برصيد 46 نقطة، متسلحاً بأربعة انتصارات متتالية، بفارق نقطتين عن الاتحاد الذي يشرف عليه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو، ويأمل في عدم التخلي عن اللقب كما حدث معه الموسم الماضي بمواجهة الهلال.

ورفع رونالدو (38 عاماً)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات والقادم بصفقة خيالية إلى فريق العاصمة السعودية، رصيده إلى 8 أهداف في الدوري منذ انضمامه إلى النصر مطلع العام.

سجّل رباعية في مرمى الوحدة الشهر الماضي ثم ثلاثية أمام ضمك، لكنه صام عن التسجيل في المباراة الأخيرة أمام الباطن، والتي نجا فيها فريقه من الخسارة، بتسجيله ثلاثة أهداف بعد الدقيقة 90 (3-1).

وإلى نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، يبرز في «العالمي» البرازيلي لويز جوستافو والعاجي جيسلان كونان وسلطان الغنام وعبدالإله العمري وعبدالرحمن غريب.

وسيفتقد النصر في المباراة المقررة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة للبرازيلي أندرسون تاليسكا متصدر هدافي الدوري (13) والأرجنتيني بيتي مارتينيس ولاعب الوسط أيمن يحيى للإصابة، لكنه سيستعيد مدافعه الاسباني ألفارو جونساليس بعد غياب.

قال لاعب وسطه جوستافو، الذي تغيّب عن آخر تدريب لفريقه بسبب وعكة صحية: «صعّبنا الفوز على أنفسنا في المباراة الماضية أمام الباطن بإهدار العديد من الفرص.. استوعبنا درس الباطن حتى لا يتكرّر ما حدث في المباريات المقبلة».

ويسير الفريقان في الدوري بثبات، حيث لم يخسر كل منهما سوى مباراة واحدة، وظهرا خلال المباريات الماضية بشخصية البطل، وكل منهما يقاتل على النقاط الثلاث رغم الغيابات التي عانى منها.

ويعوّل النصر على أقوى هجوم في الدوري (42 مقابل 34 للاتحاد)، فيما يتميّز فريق مدينة جدة بأقوى دفاع (6 أهداف مقابل 10 للنصر).

ويغيب عن الاتحاد مدافعه الأيمن مهند الشنقيطي للإصابة، في حين تحوم شكوك حول مشاركة مدافعه المصري أحمد حجازي الذي قال: «مباراة مهمة للغاية ومفتاح من مفاتيح الدوري، نتمنى أن تكون في صالحنا».

تابع حجازي في تصريحات تلفزيونية: «نريد البناء على الفوز الذي حققناه على الخليج من أجل مواصلة الانتصارات في المراحل المقبلة».

ويضم «العميد» مجموعة من الأسماء المميزة أمثال حارسه البرازيلي مارسيلو جروهي ومواطنيه إيجور كورنادو ورومارينيو والمصري طارق حامد والمغربي عبدالرزاق حمدالله وصيف ترتيب الهدافين (12).

وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل سلبي على ملعب النصر مرسول بارك وشهدت طرد لاعب وسط الاتحاد المصري طارق حامد قبل نهاية الشوط الاول، فيما فاز الاتحاد 3-1 في يناير الماضي في الكأس السوبر.