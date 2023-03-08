الخوري يشيد بنجاح «عربية الشطرنج» في السودان



أبوظبي (الاتحاد)



أكد حسين عبدالله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، أن الاتحاد السوداني نجح بدعم واهتمام الاتحاد العربي، في تنظيم البطولة الناجحة في الجوانب كافة، مما كان له أبلغ الأثر في ترسيخ صورة متميزة من الاستضافة.

وأوضح الخوري أن الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة للشطرنج، رئيس الاتحاد العربي، نائب رئيس الاتحاد الدولي الذي حضر البطولة اضطلع بدور كبير في إرساء أفضل المعايير والممارسات، من خلال توجيهاته بالدعم الفني واللوجستي للبطولة، بالإضافة إلى حرصه على حضور فعالياتها المتنوعة الحافلة في العاصمة الخرطوم.

وأشاد الخوري بالاهتمام الذي حظيت به البطولة من الجهات الرسمية ووزارة الشباب والرياضة السودانية، بما يتماشى مع ترسيخ وإعلاء القيم الداعمة لابتكار المبادرات التي تعزز استدامة التوجهات المستقبلية للارتقاء بلعبة الشطرنج، وتعزيز قدرات اللاعبين واكتشاف المواهب لصناعة أبطال قادرين على تأكيد التطور الذي يتواءم مع رؤية الاتحاد العربي للشطرنج.

وأضاف: حرصت على السفر إلى السودان لمتابعة البطولة بدعوة من الأشقاء بالزخم اللافت الذي أحاط بها، خاصة أنها مؤهلة إلى مونديال الأذكياء، وتمنح لقب أستاذ دولي كبير وأستاذة دولية كبيرة، وغيرها من الألقاب الأخرى، والمنافسة كانت جيدة للغاية، وتابعنا المستويات الكبيرة من اللاعبين واللاعبات.

وتوجه الخوري بالشكر والتقدير والامتنان إلى حمد محمد الجنيبي سفير الإمارات لدى السودان، تقديراً لجهوده في تهيئة الأجواء الملائمة أمام بعثة منتخب الشطرنج، وإقامة فعاليات اليوم الرياضي الوطني تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، حيث رسخت الفعاليات التي تم تنظيمها نهج التعايش والتواصل والتسامح، وإرساء القيم المتأصلة في أبناء الإمارات، وهم يمثلون الوجه المشرف والمشرق لقيمها ومبادئها وإرثها الراسخ والمستدام، في تعميق العلاقات الطيبة بين الدول والشعوب.