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«مربع ناري» لـ «الكأس الأغلى» في «أبريل الحاسم»

«مربع ناري» لـ «الكأس الأغلى» في «أبريل الحاسم»
8 مارس 2023 14:00

 

معتصم عبدالله (دبي)


اكتمل عقد «المربع الذهبي» للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» لموسم 2022- 2023، بتأهل عجمان على حساب البطائح 2-1، وتخطي العين عقبة مضيفه شباب الأهلي بالفوز 2-0، فيما عاد الوصل ببطاقة التأهل من ملعب بني ياس بالفوز 2-0، ورد الشارقة «حامل اللقب» الاعتبار أمام ضيفه الجزيرة، بالفوز 2-1، بعد الخسارة 2-3 أمام ذات المنافس، قبل أسبوع ضمن «الجولة 18» من «دوري أدنوك للمحترفين».
وتتجه الأنظار في أبريل المقبل إلى مباريات الدور نصف النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، في الطريق إلى المباراة النهائية لحسم اللقب، حيث من المقرر إقامة جولة الذهاب 5 أبريل، تليها جولة الإياب الحاسمة 14 أبريل.
وبحسب مسار القرعة ولائحة البطولة التي حددت مسبقاً ملاعب الذهاب والإياب في الدور نصف النهائي، يستضيف الشارقة «حامل اللقب» من المواجهة «رقم 25» في البطولة على حساب منافسه الجزيرة، في ذهاب نصف النهائي المقرر5 أبريل جاره عجمان المتأهل بدوره من المواجهة رقم 26 في الكأس أمام البطائح، على أن تقام مباراة الإياب 14 من الشهر نفسه على استاد راشد بن سعيد في عجمان.
في المقابل، يستقبل الوصل المتأهل من المباراة «رقم 27» أمام بني ياس، ضيفه العين المتأهل من المباراة «رقم 28» أمام شباب الأهلي، في جولة الذهاب على ملعب زعبيل، يوم  5 أبريل، على أن تقام مباراة الإياب الحاسمة بين الغريمين على استاد هزاع بن زايد 14 أبريل.
ورفعت المواجهات الأربع في الدور ربع النهائي، إجمالي المباريات في النسخة الحالية لكأس رئيس الدولة إلى 27 مباراة، بداية من الدور الأول «دور الـ32»، والذي شهد إقامة 15 مباراة، مقابل 8 مباريات في ثمن النهائي «دور الـ16»، إضافة إلى 4 مباريات في ربع النهائي، في انتظار إقامة 4 مباريات أخرى في نصف النهائي «بنظام الذهاب والإياب»، وصولاً إلى النهائي المرتقب.
وحظيت الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي في النسخة الحالية للبطولة الأغلى بفرصة التتويج باللقب، بقيادة الشارقة «حامل اللقب» والساعي لمعادلة رقم شباب الأهلي في عدد مرات الفوز باللقب بالتتويج العاشر، مقابل 7 ألقاب للعين، ولقبين لفريق الوصل، مقابل لقب وحيد لعجمان موسم 1983- 1984.
ويعد «الزعيم» أكثر فرق الدور الحالي «نصف النهائي» وصولاً للمباراة النهائية في 14 مرة سابقة، مقابل 10 نهائيات لـ «الإمبراطور» و«الملك»، فيما يبحث «البرتقالي» عن تأهل تاريخي ثاني لنهائي البطولة الأغلى.

نتائج ربع النهائي

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الشارقة - الجزيرة 2- 1
عجمان - البطائح 2- 1
بني ياس - الوصل 0- 2
شباب الأهلي - العين 0- 2

ذهاب نصف النهائي «5 أبريل»


الشارقة - عجمان «استاد الشارقة»
الوصل - العين «استاد زعبيل»

إياب نصف النهائي «14 أبريل»


عجمان - الشارقة «استاد راشد بن سعيد»
العين - الوصل «استاد هزاع بن زايد»

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كأس رئيس الدولة
الشارقة
الوصل
العين
عجمان
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