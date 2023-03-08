«الشارقة للمرأة» يحصد 29 ميدالية في كأس الاتحاد



الشارقة (الاتحاد)



حصد نادي الشارقة الرياضي للمرأة 29 ميدالية، في ختام كأس الاتحاد لألعاب القوى، والتي أقيمت بنادي الثقة للمعاقين بالشارقة، بواقع 21 ذهبية، و5 فضيات و3 برونزيات، ليعتلي النادي منصة التتويج بطلاً لفئة السيدات.

ومثل الفريق جوري حسين، ودانة حسين، وسارة روباري، وسلامة محمد، وعلياء عبدالعليم، وشوق البلوشي، وأميرة عبدالعليم، ونوف البلوشي، ومهرة الخزرجي، في فئة الأشبال، وجاسمين صوفيا، ونينا فيوليت «الناشئات»، ونور أحمد، وحصة البلوشي، وهمسة محمد، وفريدة سعيد، وكينيا سارا مونيانج «الشابات»، وفاطمة البلوشي، ومهرة عبدالرحيم، وفاطمة خليل، وفاطمة الحوسني، وجواهر المازمي، ومريم البلوشي في فئة السيدات.

وأعربت بلقيس الشحي، رئيسة الألعاب الفردية في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، عن فخرها بحصاد النادي في البطولة، مشيدة بعطاء اللاعبات، وجهود أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، مؤكدة أن المحصلة انعكاس طبيعي لمستوى العمل الجماعي بين كل أطراف اللعبة، وتتويج عملي لنهج المؤسسة في رؤية لاعبات النادي على منصات التتويج.

وأبدت جالينا بريجادنايا مدربة الفريق سعادتها بحصاد لاعبات النادي في كأس الاتحاد لألعاب القوى، مشددة على أن الفريق عمل بجد قبل وأثناء البطولة، وقالت: جهودنا مستمرة لاعتلاء منصة التتويج في مختلف فعاليات البطولة، مشيدة بالدعم الذي يحصل عليه الفريق من المعنيين في المؤسسة والنادي.