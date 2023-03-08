بوتر يتغنى بـ «الليلة الاستثنائية»

برلين (د ب أ)

أثنى جراهام بوتر، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، على الأجواء في الليلة الاستثنائية التي فاز فيها فريقه على بروسيا دورتموند الألماني 2-0 على ملعب ستامفورد بريدج في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ودخل تشيلسي مباراة الإياب متأخراً في النتيجة بعد خسارته في مباراة الذهاب، التي أقيمت بألمانيا، بهدف نظيف.

وقال بوتر في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: «سعيد للغاية، أجواء رائعة، أمسية رائعة، اللاعبون والمشجعون كانوا رائعين، كان علينا أن نواجه فريقا فاز بـ10 مباريات متتالية، كانت ليلة استثنائية».

ولعب تشيلسي المباراة بدون المدافع تياجو سيلفا وبدون بنوا بدياشيلي، غير المسجل، ليدخل مارك كوكوريلا في خط الدفاع، وكان بوتر معجبا بأداء اللاعب الإسباني، الذي واجه انتقادات من الجماهير سبب أدائه في الفترة الأخيرة.

وتساءل بوتر: «أعتقد أنه حصل على رجل المباراة، أليس كذلك»؟

وأضاف: «أنا سعيد لأجله، عندما تمر بوقت صعب، مثلما نمر، يجب أن تتقبل النقد، مارك تعامل مع الأمر بشكل جيد، حاولنا حمايته قليلا واختيار اللحظة، في ظل عدم وجود بنوا، أعطانا القدم اليسرى، والتوازن في الخط الخلفي ولحسن الحظ قدم أداء رائعاً».



