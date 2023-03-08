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الرياضي

نيوكاسل في دبي

نيوكاسل في دبي
8 مارس 2023 12:06

دبي (الاتحاد)
تواصل دبي استقطاب المعسكرات التدريبية للفرق والمنتخبات الرياضية الدولية وكبار نجوم كرة القدم، ومختلف الرياضات الأولمبية المتنوعة في جميع المراحل السنية، حيث أصبحت دبي مركزاً دائماً ومفضلاً، لإقامة الفرق من مختلف الدول وفي مقدمتها الأندية البريطانية المحترفة.
وسيكون نادي نيوكاسل الإنجليزي في مقدمة الفرق والمنتخبات التي تقيم معسكرها خلال الشهر الجاري في دبي، حيث تقرر حضوره لإقامة معسكر رياضي قصير استعداداً لما تبقى من مباريات الموسم الكروي الحالي، الذي ينافس فيه على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، بعد المستوى الكبير الذي قدمه واستقطابه لعدد من أشهر اللاعبين.
ويأتي حضور نيوكاسل إلى دبي للعام الثاني على التوالي، بعد نجاح معسكره التدريبي، الذي أقيم في شهر مارس من العام الماضي إلى جانب نجاح المعسكر التدريبي، الذي أقامه كل من أرسنال وليفربول الإنجليزيين في ديسمبر الماضي، ومشاركتهم في كأس سوبر دبي، إلى جانب حضور عدد كبير من نجوم الكرة الإنجليزية لقضاء إجازات أو فترة استعدادات للعودة إلى المنافسات عقب كأس العالم وقبل انطلاقة الموسم الرياضي لمختلف الرياضات، وهو الأمر الذي يعود إلى المكانة المميزة التي تحتلها دبي وجاذبيتها للفرق والأندية العالمية عموماً والبريطانية خصوصاً.
وحجزت منتخبات المكسيك وهولندا والسعودية تحت 20 سنة أماكن إقامتها وتدريباتها في معسكراتها خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي ضمن استعداداتها للبطولات المقبلة، كما استضاف مجمع حمدان الرياضي المعسكر التدريبي، الذي نظمه الاتحاد الإنجليزي للسباحة لمنتخبي السباحة والغطس، وشارك فيه أكثر من 100 سباح من مختلف الفئات العمرية.
وانطلق العام الجاري بإقامة أكثر من 30 معسكراً تدريبياً دولياً، ويتواصل حضور الفرق والمنتخبات والرياضيين من مختلف الرياضات للاستفادة من الطقس المثالي وتوفر المنشآت التدريبية والسياحية عالمية المستوى، إلى جانب جاذبية القطاع السياحي وتطور قطاعات النقل والاتصالات والمنشآت الفندقية ومراكز التسوق والترفيه الشهيرة وجميع فرص الاستمتاع بجودة الحياة التي تجعل من دبي مكاناً مفضلاً بشكل دائم للتدريب والإجازات.
ويواصل مجلس دبي الرياضي التعاون مع مختلف المؤسسات من داخل وخارج الدولة ومع المنظمين لتسهيل حضور الفرق والرياضيين العالميين والدخول في معسكرات تدريبية التي أصبحت مصدراً مهماً، لمساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي لدبي بفضل النمو الكبير والمستمر لعدد الفرق والمنتخبات، التي تتخذ من دبي مقراً لمعسكراتها.

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