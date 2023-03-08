العنبري يحفز «النسور» بسيناريو الموسم الماضي



فيصل النقبي (خورفكان)



حرص عبدالعزيز العنبري مدرب خورفكان على تحفيز لاعبيه، قبل بداية التدريب الأساسي استعداداً للقاء عجمان يوم الجمعة المقبل، ضمن «الجولة 19»، من دوري أدنوك للمحترفين».

وقال العنبري: أتمنى أن ينجح «النسور» في تكرار الفوز الذي حققه في الموسم الماضي بهدفين، رغم قوة «البرتقالي» أحد الفرق المتطورة خلال الموسم الحالي.

وأشار العنبري إلى أن خورفكان قادر على الخروج بنتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث، بعد أن قدم مباريات جيدة أمام الشارقة والبطائح في الجولتين الماضيتين.

ويملك «النسور» انتصارين أمام «البركان» الذي تفوق 4 مرات خلال المواجهات السبع بينهما، وتعادل الفريقان مرة واحدة، في الدور الأول هذا الموسم.

وسبق أن تغلب «النسور» على «البركان» بهدفين على استاد صقر بن محمد القاسمي، أحرزهما دودو وسالم الحمادي يوم 29 أكتوبر 2021، وهو الوحيد لخورفكان أمام عجمان على أرضه.