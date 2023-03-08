15 هدفاً في افتتاح كأس زايد بن هزاع



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت بملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي بالمشرف، «النسخة 13» من كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، لأكاديميات الأشبال لسباعيات الكرة تحت 12 سنة، وينظمها نادي أبوظبي الرياضي، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 8 فرق، وتختتم يوم الأحد المقبل، فيما تنطلق البطولة الدولية للناشئين تحت 14 سنة غداً.

وشهدت الجولة الأولى تسجيل 15 هدفاً، محصلة فوز نادي أبوظبي الرياضي على ريجنال سبورت 4-1، ونال زياد محمد زهران من نادي أبوظبي جائزة رجل المباراة، وتغلب فريق أكاديمية الريدز من دبي، على أكاديمية مبادرة 4-0 ونال نجومية المباراة آدم محمد خليل «الريدز».

وفاز فريق أكاديمية سلساو على أكاديمية تراك بهدف، ونال الجائزة مروان صلاح «سلساو» جائزة الأفضل، وفريق باس على مدارس أدنوك 4-1، وحصد باس جيك بي كاك «باس» جائزة أفضل لاعب.

ويختتم الدور التمهيدي بإقامة 5 مباريات، بداية من الساعة الخامسة مساء غد «الخميس»،، حيث يلعب نادي أبوظبي الرياضي، مع أكاديمية مبادرة، وأكاديمية تراك مع أكاديمية باس، وأكاديمية الريدز مع ريجنال سبورت، ومدارس أدنوك مع أكاديمية ساليساو، وتختتم بلقاء فريق نادي أبوظبي مع أكاديمية الريدز، وعلى ضوء النتائج تتحدد الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي الذي يقام صباح بعد غد، على أن يقام النهائي عصر الأحد.

ورصدت اللجنة المنظمة سحوبات يومية للجمهور، مع جائزة لأحسن لاعب في كل مباراة.