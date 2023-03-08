الخميس 9 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

15 هدفاً في افتتاح كأس زايد بن هزاع

15 هدفاً في افتتاح كأس زايد بن هزاع
8 مارس 2023 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نساء العالم.. تجارب في الإرشاد والتعاون والابتكار
شرطة أبوظبي: الاستفادة من الكادر البشري المواطن وتأهيله


انطلقت بملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي بالمشرف، «النسخة 13» من كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، لأكاديميات الأشبال لسباعيات الكرة تحت 12 سنة، وينظمها نادي أبوظبي الرياضي، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 8 فرق، وتختتم يوم الأحد المقبل، فيما تنطلق البطولة الدولية للناشئين تحت 14 سنة غداً.
وشهدت الجولة الأولى تسجيل 15 هدفاً، محصلة فوز نادي أبوظبي الرياضي على ريجنال سبورت 4-1، ونال زياد محمد زهران من نادي أبوظبي جائزة رجل المباراة، وتغلب فريق أكاديمية الريدز من دبي، على أكاديمية مبادرة 4-0 ونال نجومية المباراة آدم محمد خليل «الريدز».
وفاز فريق أكاديمية سلساو على أكاديمية تراك بهدف، ونال الجائزة مروان صلاح «سلساو» جائزة الأفضل، وفريق باس على مدارس أدنوك 4-1، وحصد باس جيك بي كاك «باس» جائزة أفضل لاعب.
ويختتم الدور التمهيدي بإقامة 5 مباريات، بداية من الساعة الخامسة مساء غد «الخميس»،، حيث يلعب نادي أبوظبي الرياضي، مع أكاديمية مبادرة، وأكاديمية تراك مع أكاديمية باس، وأكاديمية الريدز مع ريجنال سبورت، ومدارس أدنوك مع أكاديمية ساليساو، وتختتم بلقاء فريق نادي أبوظبي مع أكاديمية الريدز، وعلى ضوء النتائج تتحدد الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي الذي يقام صباح بعد غد، على أن يقام النهائي عصر الأحد.
ورصدت اللجنة المنظمة سحوبات يومية للجمهور، مع جائزة لأحسن لاعب في كل مباراة.

أبوظبي
مجلس أبوظبي الرياضي
أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
نورة الكعبي ولانا نسيبة خلال الاجتماع مع طارق أحمد وباربرا وودورد (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة التعاون لضمان تعليم الفتيات في أفغانستان
اليوم 01:47
أسلحة تم ضبطها مع الحوثيين (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء يمنيون لـ«الاتحاد»: استمرار تهريب السلاح يفضح نيات «الحوثي»
اليوم 01:46
مهاجرون في تونس يستعدون للعودة إلى بلادهم (رويترز)
عربي ودولي
تونس.. تداعيات اقتصادية لأزمة المهاجرين
اليوم 01:46
زيلينسكي لدى استقبال جوتيريش في كييف (أ ف ب)
عربي ودولي
الأمم المتحدة وأوكرانيا: اتفاق تصدير الحبوب ضروري للعالم
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©