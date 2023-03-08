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الرياضي

فلامنجو يمنح 350 ألف يورو بالخطأ للاعب سلة!

فلامنجو يمنح 350 ألف يورو بالخطأ للاعب سلة!
8 مارس 2023 11:22

 
ريو دي جانيرو (أ ف ب) 

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أودع نادي فلامنجو البرازيلي لكرة القدم، عن طريق الخطأ 350 ألف يورو، في حساب لاعب كرة السلة جواو فيكتور جوميش دا سيلفا، ظناً منه أنه لاعب كرة القدم الذي يحمل الاسم نفسه.
ودافع جوميش عن ألوان فلامنجو لكرة السلة حتّى عام 2020، ما يبرر خطأ نادي ولاية ريو الذي ظن أنه لاعبه السابق جواو فيكتور جوميش دا سيلفا «22 عاماً»، الذي باعه إلى ولفرهامبتون الإنجليزي في يناير.
وقام فلامنجو بإيداع 1.89 مليون ريال «حوالي 350 ألف يورو» في حساب لاعب كرة السلة.
قال الشاب البالغ 19 عاماً لموقع «جلوبو إسبورتي»: كنت خائفاً لأنني لم أكن أعرف من أين أتت الأموال.
وأضاف: اعتقدت أن شخصاً ما قد ارتكب خطأً عند إيداع المال أو شيء من هذا القبيل، أخبرني الكفيل أيضاً أنه يجب أن أكون حذراً، لأن شخصاً ما قد يستخدم حسابي لغسل الأموال.
وكان فلامنجو مديناً للاعب جوميش بالمال، بقيمة تعادل نسبة 1 في المئة من صفقة انتقاله في فترة سوق الانتقالات الشتوية إلى ولفرهامبتون التي بلغت 18.7 مليون يورو.
وسجل جوميش هدف الفوز لفريقه الجديد ولفرهامبتون أمام ساوثهامبتون 2-1 في بداياته في «البريميرليج» ضمن منافسات المرحلة 23.
سدد فلامنجو المبلغ في 27 فبراير، ليعود ويدرك الخطأ الذي ارتكبه بعد أربعة أيام.
من ناحيته، أكد لاعب كرة السلة جوميش الذي يدافع حالياً عن نادٍ للهواة في ريو أنه سيعيد الأموال، مشدداً «أوّد تسوية ما حصل في أسرع وقت ممكن».

البرازيل
فلامنجو
ولفرهامبتون
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