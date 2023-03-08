سياكا «المجهول» يخطف «القلوب»



مراد المصري (دبي)



ليس مفاجأة أن يحصل سياكا نجم الوصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي حقق فيها فريقه الفوز أمام بني ياس، في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، لأنه يقدم لمحات فنية متميزة، جعلته يخطف «القلوب» في مختلف المباريات، ليسهم في قيادة أحلام «الإمبراطور» في العودة إلى منصات التتويج، بعد «جفاء» في «عصر الاحتراف».

واللافت أن سياكا المقيد في فئة اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية، كان مجهولاً، وعند العودة إلى يوم إعلان التعاقد معه، من الحساب الرسمي للوصل، كانت أغلب التعليقات لا تعبر عن تفاؤل كبير، وعدم معرفة باللاعب.

واحتاج سياكا إلى الوقت من أجل التأقلم، والدخول في أجواء الفريق، وكان يشارك أحياناً لمدة 3 دقائق ضد عجمان، ثم 5 دقائق فقط أمام شباب الأهلي في الدوري، وتدريجياً بدأ يلعب 25 دقيقة، وواصل السير تصاعدياً، حتى حجز مقعده لمدة 90 دقيقة في مباريات دبا الفجيرة والنصر والظفرة في الدوري، وتواجد بقوة مع فريقه أمام «السماوي»، ليسهم في بلوغ «الفهود» المربع الذهبي للكأس الأغلى.