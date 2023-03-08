بلينجهام: الإعادة «مزحة»!



لندن (رويترز)

قال جود بلينجهام لاعب وسط بروسيا دورتموند، بعد أن أطاح تشيلسي بفريقه الألماني من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إن قرار السماح لكاي هافيرتز بإعادة تنفيذ ركلة الجزاء كان «مزحة».

وفاز دورتموند بمباراة الذهاب على أرضه 1-صفر، لكن هدف في الشوط الأول من رحيم سترلينج وركلة جزاء مثيرة للجدل من هافرتس منحت النادي اللندني الفوز 2-صفر، في مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج، ليودع النادي الألماني البطولة من دور الستة عشر بعد الهزيمة 2-1 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

وحصل تشيلسي على ركلة جزاء في الشوط الثاني بعد تمريرة عرضية من بن تشيلويل ارتطمت بيد مدافع دورتموند ماريوس فولف.

وسدد هافيرتز ركلة الجزاء في القائم، لكن أعاد تنفيذها، بعد أن نبه حكم الفيديو المساعد حكم الساحة بأن لاعبي دورتموند دخلوا منطقة الجزاء قبل التنفيذ.

وفي محاولته الثانية، هز هافيرتز الشباك وأرسل تشيلسي إلى دور الثمانية للبطولة.

وقال بلينجهام لمحطة «بي. تي. سبورت» في إشارة إلى فولف: لا أدري ما يمكن أن يفعله بيده أكثر من ذلك، هذا في حد ذاته كان مخيباً للآمال وحقيقة أنهم قاموا بإعادة تنفيذ الركلة، أعتقد أنها «مزحة»، في كل ركلة جزاء، خاصة عندما يكون لديك مثل هذا التنفيذ البطيء، سيكون هناك أشخاص يدخلون منطقة الجزاء بخطوة أو نحو ذلك، لقد اتخذ الحكم القرار وعلينا أن نتعايش معه.

وقال إيدن ترزيتش مدرب دورتموند، إن فريقه سيمتنع عن الشكوى.

وأضاف ترزيتش: إذا استغرق القرار حوالي خمس أو ست دقائق، فلن يكون من السهل تنبيه الحكم لمراجعة قراره، ولكن بصفتي مدرباً للفريق، فأنا مسؤول عن أداء اللاعبين والجهاز المعاون، ولكن ليس أداء الحكم، لم نتحدث عن الحكم كثيراً الأسبوع الماضي، ولن نبدأ بذلك الليلة.