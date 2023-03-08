كلينسمان يتعهد بإنهاء «العجاف 64»!



سيول (رويترز)

لم يهدر يورجن كلينسمان المدرب الجديد لمنتخب كوريا الجنوبية سوى القليل من الوقت لتحديد هدفه الأول، بعد وصوله إلى مطار إنشيون، قائلاً إنه يريد إنهاء فترة غياب الفريق عن لقب كأس آسيا لكرة القدم الممتدة 64 عاماً!

ووقع كلينسمان مدرب ألمانيا السابق والبالغ 58 عاماً عقداً حتى نهائيات كأس العالم 2026، ليخلف باولو بينتو الذي استقال من منصبه في ديسمبر، بعد خسارة كوريا الجنوبية أمام البرازيل في دور الستة عشر بكأس العالم 2022.

وكانت كوريا الجنوبية أول بطل لكأس آسيا عام 1956، وفازت بالمسابقة للمرة الأخيرة، عندما استضافت البطولة واحتفظت بلقبها عام 1960.

وتأهل الفريق بالفعل إلى نهائيات 2023 في قطر، والتي تأجلت حتى يناير المقبل.

وقال كلينسمان للصحفيين: هدفنا هو الفوز بكأس آسيا العام المقبل، عندما يكون لديك فريق وتاريخ في آخر 20 أو 25 عاماً تم بناؤه بواسطة مدربين مثل جوس هيدينك وأولي شتيلكه وباولو بينتو، أعتقد أن الهدف يجب أن يكون الفوز بكأس آسيا.

وقاد الهولندي هيدينك كوريا الجنوبية إلى قبل نهائي كأس العالم 2002، وفي ديسمبر الماضي تحت قيادة المدرب البرتغالي بينتو، صعقت كوريا منتخب البرتغال في طريقها إلى دور الستة عشر لكأس العالم.

كما أقصت كوريا الجنوبية المنتخب الألماني البطل السابق من دور المجموعات في كأس العالم 2018.

وقال كلينسمان: الفوز هو الهدف لأنك أثبتت قدرتك في قطر، وتغلبت على منتخبات كبيرة مثل البرتغال، وقبل أربع سنوات تغلبت على ألمانيا، إذن فأنت قادر على تقديم أداء جيد للغاية، وعندما أتيحت هذه الفرصة وتحدثنا، كنت متحمساً للغاية لأنني أعتقد أنه فريق جيد جداً.

وفاز كلينسمان، الذي تم الإعلان عن توليه المسؤولية الشهر الماضي خلفا لبينتو، بكأس العالم 1990 لاعباً، قبل أن يقود منتخب بلاده ألمانيا مدرباً إلى الدور قبل النهائي من «نسخة 2006».

وتولى كلينسمان تدريب ناديه السابق بايرن ميونيخ خلال موسم 2008-2009، قبل أن يصبح مدربا للمنتخب الأميركي خلال الفترة 2011-2016.

وكان آخر منصب له قيادة هيرتا برلين في الدوري الألماني لمدة 10 أسابيع في عام 2020.

وستكون أول مباراة لكلينسمان مع كوريا الجنوبية عندما تستضيف كولومبيا ودياً في 24 مارس الحالي.