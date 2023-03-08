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العليقي: «الكاف» يستهدف الهلال

العليقي: «الكاف» يستهدف الهلال
8 مارس 2023 08:54

القاهرة (د ب أ)

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يرى محمد إبراهيم العليقي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، أن فريقه مُستهدف من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف».
وقال محمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية لقناة المحور المصرية: «الفوز علي القطن الكاميروني 2-صفر في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية قطع بنا خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا».
وأضاف: هناك تربص واستهداف من جانب «الكاف» لنادي الهلال السوداني، نعتاد على تلك العقوبات والأزمات دائماً، ولا أعرف ما سبب هذا التربص بنادي الهلال.
وقال: «لا يوجد أي مبرر لخوض مبارياتنا الأفريقية بدون جماهير، ونشعر دائماً بالاستهداف ومضطرين لتقبل العقوبات، وأتمنى بالطبع تأهل الهلال مع الأهلي المصري لدور الثمانية».

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني
الأهلي المصري
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