العليقي: «الكاف» يستهدف الهلال

القاهرة (د ب أ)



يرى محمد إبراهيم العليقي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، أن فريقه مُستهدف من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف».

وقال محمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية لقناة المحور المصرية: «الفوز علي القطن الكاميروني 2-صفر في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية قطع بنا خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا».

وأضاف: هناك تربص واستهداف من جانب «الكاف» لنادي الهلال السوداني، نعتاد على تلك العقوبات والأزمات دائماً، ولا أعرف ما سبب هذا التربص بنادي الهلال.

وقال: «لا يوجد أي مبرر لخوض مبارياتنا الأفريقية بدون جماهير، ونشعر دائماً بالاستهداف ومضطرين لتقبل العقوبات، وأتمنى بالطبع تأهل الهلال مع الأهلي المصري لدور الثمانية».