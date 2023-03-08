الرجاء يتأهل والزمالك يشعل «المجموعة العربية»



القاهرة (أ ف ب)

أضحى الرجاء الرياضي المغربي أول المتأهلين إلى ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه حوريا الغيني 3-1، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات، بينما أخفق الترجي التونسي باللحاق به بسقوطه أمام الزمالك المصري بالنتيجة ذاتها، لينعش الأخير حظوظه في الاستمرار بالبطولة.

واقترب الهلال السوداني من دور الثمانية، بفوزه على كوتون سبور الكاميروني بهدفين نظيفين، فيما استعاد شباب بلوزداد الجزائري توازنه بفوزه على المريخ السوداني 1-0.

وحقق الرجاء فوزه الرابع توالياً في المجموعة الثالثة على حساب مضيفه حوريا الغيني 3-1 في مباراة أنهى الفريقان شوطها الأول بعشرة لاعبين.

وعزز «النسر الأخضر»، حامل اللقب في ثلاث مناسبات، صدارته بالعلامة الكاملة 12 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام سيمبا التنزاني الفائز تزامناً على ضيفه فايبرز الأوغندي 1-صفر، ويأتي حوريا ثالثاً بأربع نقاط، وفايبرز في آخر الترتيب بنقطة واحدة.

وفي المجموعة عينها، كرر سيمبا التنزاني فوزه على فايبرز الأوغندي 1-0 في دار السلام، وسجل الزامبي كلاتوس شاما الهدف الوحيد إثر تمريرة من مواطنه موزيس فيري «45+1».

وأحيا الزمالك آمال التأهل للدور المقبل بفوز أول في المجموعة الرابعة «العربية»، جاء على حساب ضيفه الترجي 3-1 على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وحافظ الترجي على الصدارة بتسع نقاط وارتقى شباب بلوزداد إلى المرتبة الثانية «6 نقاط»، بفوزه على المريخ السوداني بهدف نظيف، وأصبح الزمالك ثالثاً بأربع نقاط أمام المريخ صاحب الرصيد ذاته.

وفي المجموعة ذاتها، استعاد شباب بلوزداد توازنه وتغلب بصعوبة كبيرة على ضيفه المريخ السوداني 1-صفر على ملعب «19 مايو» في ِعنابة.

وجاء انتصار «الحمرة العاصمية» صعباً برغم سيطرته على ضيفه في الشوط الأول الذي أنهاه بتفوق اثر مراوغة من النيجيري أنايو إيوالا لأكثر من مدافع سوداني قبل أن يمرر الكرة إلى إسلام بلخير فأودعها الشباك «35».

وجدّد الهلال السوداني تفوقه على كوتون سبور الكاميروني 2-صفر على ملعب «الجوهرة الزرقاء» في أم درمان ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ورفع «سيّد البلد» رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة موقتاً بانتظار استكمال مباريات الجولة بلقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي «7 نقاط»، والأهلي المصري الثالث «4 نقاط» السبت، فيما بقي كوتون سبور في ذيل الترتيب بلا رصيد.

وشدد الهلال الضغط على الأهلي، صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في المسابقة «10 مرات»، قبل مواجهته الصعبة ضد صن داونز في بريتورياً، إذ سيكون محكوماً بالفوز للحفاظ على حظوظه في نيل إحدى بطاقتي الدور ربع النهائي.