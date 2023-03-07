سلطان بن أحمد القاسمي يتوج منتخب الإمارات بكأس أبطال العرب للبادل تنس

الشارقة (وام)

توج سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، منتخب الإمارات المكون من اللاعبين عبدالله أهلي، وعمر بهرزيان بكأس أبطال العرب للبادل تنس، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب قطر المكون من اللاعبين محمد سعدون وعبدالله حجي.

كما كرم سموه، خلال حفل التتويج، الرعاة والشركاء في تنظيم بطولة أبطال العرب للبادل تنس، بالإضافة إلى لجان التحكيم.

وكان سموه قد تابع المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها ونظمتها جامعة الشارقة بالتعاون مع اتحاد البادل تنس وشركة ماتش سبوت، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي الراعي الرسمي للبطولة.

شارك في البطولة 18 فريقاً يمثلون 10 دول عربية، وهي: الإمارات، وقطر اللتان تشاركان بثلاثة فرق لكل منهما، ومصر والسعودية والكويت والمغرب الذين يشاركون بفريقين لكل دولة، والبحرين وسلطنة عُمان وتونس والعراق الذين يشاركون بفريق واحد لكل منهم.

حضر المباراة النهائية والتتويج بجانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من: الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد البادل، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.