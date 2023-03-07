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«منتخب الجولف» يحل ثانياً في أول أيام بطولة الخليج

«منتخب الجولف» يحل ثانياً في أول أيام بطولة الخليج
8 مارس 2023 01:38

المنامة (الاتحاد)

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أنهى لاعبو منتخب الجولف للرجال والشباب، اليوم الأول من بطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف في العاصمة البحرينية المنامة، بالمركز الثاني.
وحقق المنتخب في نهاية الجولة الأولى من منافسات النسخة الـ 25 للرجال 4 ضربات فوق المعدل، وضعته في المركز الثاني خلف المنتخب القطري المتصدر برصيد ضربتين تحت المعدل، و جاء المنتخب البحريني ثالثاً برصيد 11 ضربة فوق المعدل، وعمان رابعاً بـ 27 ضربة فوق المعدل.
وفي منافسات النسخة الـ14 للشباب تحت 18 عاماً، تصدر المنتخب البحريني برصيد 10 ضربات فوق المعدل، متفوقاً بفارق 6 ضربات عن منتخب الإمارات الذي حقق 16 ضربة وجاء بالمركز الثاني، وجاء منتخب عمان ثالثاً بإجمالي 17 ضربة فوق المعدل والكويت رابعاً برصيد 37 ضربة فوق المعدل ثم قطر 48 ضربة فوق المعدل.
ويشارك منتخب الإمارات في البطولة بـ7 لاعبين هم أحمد سكيك وحسن المشرخ وسيف ثابت وخليفة المسعود على صعيد منتخب الرجال، وراشد الجسمي ومحمد سكيك وراشد النقبي في منتخب الشباب، ويترأس بعثة المنتخب خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الجولف مدير المنتخبات، كما تضم أكرم سكيك المدير العام للاتحاد والمدرب التونسي سمير الولاني.

منتخب الجولف
مجلس التعاون الخليجي
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