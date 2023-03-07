«الملك» يُكمل «مربع» نصف نهائي الكأس

علي معالي ومصطفى الديب (الشارقة وأبوظبي)

تأهل فريقا الشارقة والوصل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بفوز «الملك» على الجزيرة 2-1، وفوز «الإمبراطور» على بني ياس 2-0.

تفوق الشارقة على الجزيرة في المباراة التي جرت على استاد الشارقة، ليضرب «الملك» موعداً مع فريق عجمان في المربع الذهبي، حيث جاءت المباراة مثيرة في أحداثها وأهدافها الثلاثة، ودقائقها المجنونة، خاصة في نهاية الشوط الأول والثاني، ليخطو الشارقة خطوة مهمة نحو الحفاظ على لقبه.

بدأت المباراة قوية من جانب الشارقة، حيث كانت نسبة الاستحواذ والسيطرة والتهديد المكثف لمرمى علي خصيف، وكانت هناك أكثر من محاولة خلال ربع الساعة الأول لكل من دجانيني وميلوني ولوان بيريرا وكمارا، وظهرت الثنائيات الخطيرة والصراع الذي كان واضحاً من أشرف بن شرقي وميلوني، والأخير لعب بدلاً من الحسن صالح في مركز المدافع الأيسر.

أهدر علي مبخوت فرصة التقدم، عندما تلقى كرة جميلة ضربت الخط الخلفي، لولا تألق عادل الحوسني الذي أنقذ مرماه من هدف محقق، وبدأ الانسجام بين عبدالله رمضان وسيريرو في تمويل خط الهجوم ومحاولة السيطرة على منطقة الاستحواذ، مع جهد كبير من ماجد حسن ومحمد عبدالباسط ولوان بيريرا.

ضاع هدف مؤكد للشارقة في الدقيقة 26 عندما سدد كمارا كرة قوية كاد خليفة الحمادي أن يضعها في مرماه ولكن لحسن حظه ارتطمت في العارضة، ومع الدقيقة 30 انحصر اللعب في وسط الملعب، وقبل نهاية الشوط الأول بـ 3 دقائق ضاعت أكثر من فرصة مؤكدة للتهديف من جانب «الملك» لولا سوء الحظ وتألق علي خصيف، وسجل لوان بيريرا هدف تقدم الشارقة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع قبل نهاية الشوط الأول.

نجح فلورين تاناسي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 59، بعد تمريرة رائعة من علي مبخوت، وفي ربع الساعة الأخير هدأت المباراة كثيراً، رغم التغييرات المتنوعة في الفريقين لتنشيط الصفوف، وأهدر باكو ألكاسير فرصة العمر والفوز قبل نهاية الوقت الأصلي بـ 3 دقائق، وفي الدقيقة 92 سجل كايو لوكاس الهدف الثاني والذي تأهل به «الملك» للمربع الذهبي.

وتأهل الوصل، بعد الفوز على بني ياس بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب «السماوي» بالشامخة.

ويواجه «الإمبراطور»، فريق العين في نصف النهائي بعد صعود «الزعيم» للدور نفسه بالفوز على شباب الأهلي.

وجاء فوز الوصل مستحقاً، حيث كان الأكثر سيطرة وخطورة على مدار اللقاء، ونجح شانكلاي لاعب الفهود في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 36، مستغلاً بينية رائعة من علي صالح، فيما سجل هدف التعزيز جوتوريز في الدقيقة 49 بعد تمريرة رائعة من ليما الذي وضعه في مواجهة فهد الظنحاني حارس بني ياس.

وحاول «السماوي» تعديل النتيجة، لكن المحاولات باءت بالفشل، في حين شكلت هجمات الوصل المرتدة خطورة بالغة، لينتهي اللقاء بفوز «الإمبراطور» 2-0.