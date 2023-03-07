68 وسيلة إعلام نقلت نهائيات رالي أبوظبي الصحراوي

أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لرالي أبوظبي الصحراوي، الذي اختتمت نسخته الـ32 الجمعة الماضي، عن تحقيق هذه النسخة لعدد من الأرقام المميزة، كان أبرزها تتويج السعودي يزيد الراجحي بلقب النسخة لتكون المرة الأولى التي يتوج فيها سائق سعودي باللقب. وأقيمت منافسات رالي أبوظبي الصحراوي برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وأكدت اللجنة أن الرالي استقطب 74 إعلامياً متخصصاً، يمثلون 26 وسيلة إعلامية من 20 دولة حول العالم، وتم بث برامج مخصصة في 190 منطقة من خلال 81 اتفاقية دولية لحقوق الإعلام. وتم بث البرنامج النهائي للرالي من قبل 68 جهة ناقلة، ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع من المنافسات وصلت لنحو 450 ألف حساب.