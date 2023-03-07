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لابورتا: برشلونة لا يشتري الحكام وهناك من يحاول تغيير القصة

لابورتا: برشلونة لا يشتري الحكام وهناك من يحاول تغيير القصة
7 مارس 2023 21:42

 
برشلونة (أ ف ب)

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أكد رئيس برشلونة الإسباني جوان لابورتا، الثلاثاء، أن ناديه لم «يشترِ حكاماً يوماً» وسط تحقيقات في مدفوعاته المزعومة لمسؤول تحكيم سابق، كاشفاً عن تفكيره في تمديد عقد مدربه تشافي.
أشارت تقارير الشهر الماضي إلى أن النادي الكاتالوني دفع مبلغ 6.5 ملايين يورو (6.9 مليون دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركة تابعة للنائب السابق لرئيس لجنة التحكيم الفنية خوسيه ماريا إنريكيس نيجريرا.
وقال لابورتا خلال فعاليات حدث في برشلونة «دعونا نوضح أن برشلونة لم يشتر حكاماً يوماً، ولم يكن لدى النادي أبداً نية لشراء حكام، على الإطلاق».
وتابع: «قوة الحقائق تتناقض مع أولئك الذين يحاولون تغيير القصة. نحن نقوم بعمل جيد مرة أخرى - لا شيء وليد صدفة».
وسبق أن شن لابورتا الشهر الماضي هجوماً عنيفاً على خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم، متهماً إياه بـ«فبركة حملة ضد برشلونة».
في سياق آخر، قال لابورتا إنه يفكر في تمديد عقد المدرب تشافي هيرنانديز، إذ يتصدر الفريق حالياً ترتيب الليجا بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد، ويبدو على الطريق الصحيح للفوز بأول لقب في الدوري منذ 2019. ينتهي عقد تشافي الحالي في يونيو 2024، أضاف في هذا الصدد: «إنه رجل لا يطلب أشياء مجنونة ويتفهم الوضع (المالي) للنادي، لقد فكرت في تجديد عقد تشافي».

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