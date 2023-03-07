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مالك ليفربول: نستثمر بحكمة والتزامنا أقوى من أي وقت مضى

مالك ليفربول: نستثمر بحكمة والتزامنا أقوى من أي وقت مضى
7 مارس 2023 21:39

 
ليفربول (أ ف ب) 

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أصرّ المالك الرئيس لليفربول، الأميركي جون دبليو هنري، على أن التزامه تجاه ناديه أقوى من أي وقت مضى، متعهداً بمواصلة «الاستثمار بحكمة» في سوق الانتقالات.
وكان هنري (73 عاماً)، رئيس مجموعة فنواي سبورتس جروب (اف أس جي)، قد نفى الشهر الماضي أن يكون ناديه للبيع، رغم سعيه لاستثمارات جديدة.
قالت أف أس جي في نوفمبر، إنها «ستدرس قدوم مساهمين جدد إذا كان ذلك سيصبّ في مصلحة ليفربول كناد».
وغذّى هذا الأمر تكهنات حيال إمكانية بيع النادي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي 19 مرة، على غرار غريمه مانشستر يونايتد.
لكن هنري قال لموقع «ليفربول إيكو»، إن أف أس جي لديها رؤية بعيدة الأمد للنادي المتوج في السنوات الماضية بلقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا تحت إشراف المدرب الألماني يورجن كلوب.
قال هنري «في وقت قمنا بإضفاء الطابع الرسمي على مسار حدّد المستثمرين المحتملين في النادي، نبقى ملتزمين بشكل تام بنجاح النادي على الأمد الطويل».
تابع «هذه الحال منذ اليوم الأول في 2010. انصبت جهودنا كلّ يوم في التركيز على الصحة بعيدة الأمد وتنافسية النادي».
وكان ليفربول قريباً من تحقيق رباعية نادرة في إنجلترا الموسم الماضي، لكنه تعثر في الحالي قبل أن يظهر ملامح انتفاضة بفوزه الكاسح على ضيفه مانشستر يونايتد 7-0 الأحد الماضي.
انتُقد ليفربول لعدم إنفاقه مقارنة مع باقي أندية البريميرليج، بيد أن هنري كشف عدم لحاقه بسياسة أندية أخرى أمثال تشيلسي الذي أنفق مئات الملايين العام الماضي ومطلع الحالي.
تابع «الاستثمار في النادي ليس على المدى القصير أبداً. كانت هذه المقاربة ناجحة على الأمد البعيد مع ضرورة التحلي بالصبر أحياناً».
أردف «رأينا عدة أندية كبرى تسلك مسارات غير مستدامة. سنواصل تركيزنا على الاستثمار بحكمة في سوق الانتقالات وسنبقى فخورين بتشكيلتنا».
وشدّد هنري أيضاً على الاستثمارات القائمة في منشآت تدريب النادي الأحمر وملعب أنفيلد العريق «في ما يتعلق بنادي ليفربول، يبقى التزامنا أقوى من أي وقت مضى». 

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