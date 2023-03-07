حدث في سوريا.. حرمان الصالح من اللعب مدى الحياة



دمشق (أ ف ب)

فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد السوري لكرة القدم عقوبات قاسية طالت فريق الجيش على خلفية المشاكل التي شهدتها مباراته مع الوثبة في المرحلة الحادية عشرة الأخيرة من ذهاب الدوري الجمعة الماضي، أبرزها لقائده أحمد الصالح الذي أوقف مدى الحياة.

وطالت العقوبة الأقسى قائد الجيش ومنتخب سوريا البالغ 33 عاماً بحرمانه عن اللعب مدى الحياة، مع اقتراح فصله من منظمة الاتحاد الرياضي العام بسبب «ثبوت قيام اللاعب أحمد الصالح بركل الحكم وشتمه والبصق المباشر عليه وركله لكرسي بلاستيك عند مقاعد الاحتياط حال إخراج اللاعب أحمد الصالح من الملعب كونه قد تمنع عن الخروج بعد تلقيه البطاقة الحمراء ومعاودة شتمه الحكم بأقذر العبارات بعد انتهاء المباراة».

وفرضت اللجنة عقوبة الإيقاف على لاعب الجيش مازن العيس ثلاث مباريات بسبب السلوك الشائن قبيل الاعتداء على الحكم.

وغرمت اللجنة أحمد الصالح مبلغ مليون ونصف المليون ليرة (نحو 200 دولار) ونادي الجيش 3 ملايين ليرة (نحو 400 دولار) لقيام جمهوره بشتم الحكم.

وكانت المباراة التي أقيمت بدمشق بقيادة الحكم الدولي فراس الطويل انتهت بفوز الوثبة 1-صفر وشهدت طرد اللاعب أحمد الصالح في الدقيقة 89.

وتوّج الوثبة بلقب دور الذهاب برصيد 20 نقطة تلاه جبلة والجيش وأهلي حلب 19 نقطة.