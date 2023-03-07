الوصل يعبر «السماوي» إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة



مصطفى الديب (أبوظبي)

صعد الوصل للدور نصف النهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد الفوز على بني ياس بهدفين نظيفين في مباراة الدور ربع النهائي للبطولة التي أقيمت على ملعب «السماوي» بالشامخة.

ويواجه الإمبراطور العين في نصف النهائي بعد صعود «الزعيم» للدور نفسه بالفوز على شباب الأهلي.

وجآء فوز الوصل مستحقا حيث كان الأكثر سيطرة وخطورة على مدار اللقاء، ونجح شانكلاي لاعب الفهود في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 36 مستغلاً بينية رائعة من علي صالح، فيما سجل هدف التعزيز جوتوريز في الدقيقة 49 بعد تمريرة رائعة من ليما الذي وضعه في مواجهة فهد الظنحاني حارس بني ياس.

وحاول السماوي تعديل النتيجة لكن المحاولات باءت بالفشل، في حين شكلت هجمات الوصل المرتدة خطورة بالغة ليتتهي اللقاء بفوز «الإمبراطور» بهدفين دون رد