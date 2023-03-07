ختام باهر لجولة «بطل الإمارات» للشراع في شواطئ جميرا



دبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاح في شواطئ جميرا، منافسات الجولة الثالثة من بطولة «بطل الإمارات» للشراع الحديث التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2022-2023، بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ، وبإشراف اتحاد الشراع والتجديف الحديث.

وشهدت الجولة مشاركة 5 فرق تمثل أندية بحرية هي أبوظبي للرياضات البحرية، والشارقة الدولي للرياضات البحرية، والحمرية، ونادي دبي لزوارق الشاطئ -دوسك، وبي آند أو ماريناز، إضافة إلى مشاركة عدد من أبناء الجاليات المقيمة على أرض الإمارات الطيبة.

وسجل الحدث مشاركة ما يصل إلى 77 متسابقاً ومتسابقة من 20 دولة، حيث تألق نجوم منتخبنا أبطال الإمارات أمام منافسيهم من اليمن والأردن ومصر والجزائر وبريطانيا وإيطاليا واليونان وألمانيا وفرنسا وروسيا وآيرلندا وليتوانيا وهولندا وبولندا والنمسا والهند، وبنجلاديش.

وأظهرت مراحل الجولة الثالثة تنافساً ساخناً ومستويات رفيعة من خلال 6 مراحل على مدار يومين، حيث تفوق متسابقي ومتسابقات نادي أبوظبي للرياضات البحرية الذين تصدروا الترتيب العام للفرق مع نهاية المنافسات التي شملت 9 فئات برصيد 12 ميدالية ملونة هي 4 ذهبيات وثلاث فضيات، وخمس ميداليات برونزية.

وقدم أعضاء فريق نادي دبي لزوارق الشاطئ -دوسك- مستويات متميزة منحتهم المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 10 ميداليات ملونة، 3 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات، فيما عاد المركز الثالث في الترتيب العام لفريق (بي آند أو ماريناز) الذي حقق ذهبيتين وبرونزية واحدة.

وخطفت المتسابقة ضحى آل بشر الأضواء في منافسات فئتي ألكا 6 مفتوح وبنات محرزة ذهبيتين، فيما سيطر زملاءها على المراكز الأولى في منافسات ألكا 4 رجال، ونال محمد الزعابي المركز الأول، وحل محمد مروان المرزوقي، وماجد أحمد في المركزين الثاني والثالث، كما سيطر الفريق أيضاً على منافسات الترتيب العام «اوبتمست» عبر الثلاثي هريستور سيموني (الأول) وسيف الزعابي (الثاني) وماجد آل علي (الثالث).

ونجحت المتسابق كاميلا القبيسي في إحراز فضية ألكا 4 فتيات، بينما نال زميلها أحمد عبدالكريم الحمادي فضية ألكا 6 مفتوح، وحصل خليفة الرميثي على برونزية اوبتمست ناشئين، بينما حقق لاعب نادي أبوظبي حمزة آل علي المركز الثالث والميدالية البرونزية في فئة ألكا 7 مفتوح.