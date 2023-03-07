دوري السلة يعود بعد توقف 45 يوماً

علي معالي (دبي)

بعد توقف دام 45 يوماً، تعود الحياة إلى صالات كرة السلة اليوم، بإقامة مباراتي ربع نهائي بطولة الدوري، يستضيف فريق الشارقة على ملعبه نادي الوحدة، ويحل البطائح ضيفاً على الوصل في زعبيل في ذهاب ربع النهائي، على أن تكون مرحلة الإياب يوم 12 من الشهر الجاري، وفي حال التعادل في الذهاب والإياب ستكون هناك ثالثة فاصلة تحدد لها 15 مارس الجاري، والفائز بمجموعة المباراتين سوف ينضم إلى شباب الأهلي والنصر في المربع الذهبي.

استعدت الفرق الأربعة بشكل مناسب، خاصة الوصل الذي يتولى تدريبه عبدالحميد إبراهيم، حيث أقام الأصفر معسكراً تدريبياً في البحرين، لعب خلاله 3 مباريات ودية مع المنامة والمحرق والبحرين، وانضم لتدريبات الفريق بعد العودة من قطر، اللاعب الدولي راشد أيمن بعد انتهاء التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم آسيا 2025، والتأهل للمرحلة النهائية من هذه التصفيات القارية.

وأكد عبدالحميد إبراهيم أن الهدف الحالي داخل كتيبة الأصفر هو تكوين فريق لمستقبل النادي وهو ما تم حالياً، وقال: هدفنا أن تعود سلة الوصل إلى تاريخها القوي، ولكن ما نقدمه هذا الموسم هو خطوة أولى نحو مستقبل أفضل للفريق، الذي يضم عدداً من المواهب المحلية التي أكدت تفوقها خلال الفترات الماضية.

ويحاول فريق الشارقة الذي حل ثالثاً في الترتيب العام بعد انتهاء دوري المجموعات خلف «الفرسان» و«العميد»، اللحاق مجدداً بركب الأربعة الكبار ويستعين في ذلك بمجموعة من اللاعبين المحليين أصحاب الخبرات الكبيرة، ومنهم جاسم محمد وراشد ناصر وعمر خالد، إضافة إلى وجود ثنائي أجنبي على أعلى مستوى، وذلك تحت قيادة المدرب المصري أحمد عمر صاحب الخبرات الكبيرة والألقاب المتنوعة في ملاعبنا بين أندية مختلفة.