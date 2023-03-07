منتخب السنوكر يشارك في بطولة آسيا

دبي (وام)

يشارك المنتخب الوطني في منافسات بطولة آسيا للسنوكر (رجال وسيدات) التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 11 إلى 16 مارس الجاري.

ويمثل منتخبنا في هذه البطولة، اللاعبان عيسى السيد وعبد الله راشد العطار، اللذان اجتازا التصفيات المؤهلة للمشاركة في هذه البطولة.

وتعد بطولة آسيا للسنوكر واحدة من أقوى بطولات اللعبة على مستوى العالم، نظراً لمشاركة نخبة من لاعبي العالم بها والذين ينتمون إلى قارة آسيا، ومن المنتظر مشاركة 64 لاعباً من 32 دولة، حيث يسمح لكل دولة بإشراك لاعبين اثنين.

ويترأس بعثة المنتخب في البطولة، عبد المنعم الختال، نائب رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، وتتجه البعثة إلى الدوحة يوم الجمعة المقبل، قبل يوم واحد من انطلاق البطولة.

وخاض لاعبا المنتخب معسكر إعداد داخلياً لمدة أسبوعين استعداداً للمشاركة في هذه البطولة، وتضمن المعسكر تدريبات على فترتين صباحية ومسائية لرفع مستوى الجاهزية، والوصول إلى أعلى المعدلات الفنية والبدنية.