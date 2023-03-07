الأربعاء 8 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

منتخب السنوكر يشارك في بطولة آسيا

منتخب السنوكر يشارك في بطولة آسيا
7 مارس 2023 18:30

دبي (وام)
يشارك المنتخب الوطني في منافسات بطولة آسيا للسنوكر (رجال وسيدات) التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 11 إلى 16 مارس الجاري.
ويمثل منتخبنا في هذه البطولة، اللاعبان عيسى السيد وعبد الله راشد العطار، اللذان اجتازا التصفيات المؤهلة للمشاركة في هذه البطولة.
وتعد بطولة آسيا للسنوكر واحدة من أقوى بطولات اللعبة على مستوى العالم، نظراً لمشاركة نخبة من لاعبي العالم بها والذين ينتمون إلى قارة آسيا، ومن المنتظر مشاركة 64 لاعباً من 32 دولة، حيث يسمح لكل دولة بإشراك لاعبين اثنين.
ويترأس بعثة المنتخب في البطولة، عبد المنعم الختال، نائب رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، وتتجه البعثة إلى الدوحة يوم الجمعة المقبل، قبل يوم واحد من انطلاق البطولة.
وخاض لاعبا المنتخب معسكر إعداد داخلياً لمدة أسبوعين استعداداً للمشاركة في هذه البطولة، وتضمن المعسكر تدريبات على فترتين صباحية ومسائية لرفع مستوى الجاهزية، والوصول إلى أعلى المعدلات الفنية والبدنية.

السنوكر
اتحاد البلياردو والسنوكر
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين
الإمارات
الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين
اليوم 15:25
من موقع الحادث
عربي ودولي
أوكرانيا تنفي تورطها في الهجوم على خط «نورد ستريم»
اليوم 15:11
حاكم عجمان
الإمارات
حاكم عجمان يُعزي سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي
اليوم 15:06
الإمارات تشارك العالم الاحتفاء بـ"يوم المرأة"
الإمارات
المرأة الإماراتية: حضور محلي وازن.. وأدوار عالمية لمواجهة التحديات
اليوم 15:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©