«الاتحاد للطيران» ومانشستر سيتي يحققان أحلام الناشئات

أبوظبي (الاتحاد)

حظيت أربع لاعبات كرة قدم ناشئات من الإمارات، بتجربة فاقت الخيال بعد حصولهن على دعوة من قبل لاعبات نادي مانشستر سيتي، حيث قامت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بنقلهن إلى مدينة مانشستر.

بالنسبة للفتيات الأربع، ميديا 12 عاماً، ميريل وسُرى 11 عاماً، وزارا 9 أعوام، اللواتي شاركن في دورة مدارس السيتي لكرة القدم التي أقيمت في الإمارات، كان تدريب منتصف الأسبوع عادة ينتهي بإلغاء الموجز التكتيك، إلا أنهن فوجئن بحصولهن على رسالة من لبؤات إنجلترا، كلوي كيلي، ولورن هيمب، والأسترالية هايلي راسو، يدعونهن للانضمام إليهن في مدينة مانشستر بصفتهم تمائم الفريق في لعبته ضد فريق أرسنال في إطار دوري السوبر للسيدات، والتي تقام في ملعب وأكاديمية الاتحاد في مانشستر.

ولم تعرف الصغيرات أن الاتحاد حجزت لهن ولوالديهن والمدربين على متن رحلتها من أبوظبي إلى مانشستر، والتي تستغرق 8 ساعات تقريباً.

واستمتعت الصغيرات بتلك التجربة المدهشة بقضاء وقت مميز ما وراء الكواليس برفقة لاعبات النادي، وإمكانية حضور جلساتهن التدريبية للنهائيات ما قبل المباراة، كما كن محظوظات بالتقاط الصور والحصول على تواقيع عدد من نجوم ونخبة اللاعبين واللاعبات في النادي.

وتحدثت جورجيا بينبريدج، مدربة مدارس السيتي لكرة القدم، قائلة: «عندما طلب منّا اختيار أربع لاعبات، أول ما بدر لأذهاننا أسماء ميديا وميريل وسرى وزارا، كان لديهن مهارات مميزة وإمكانيات عالية، والأهم من ذلك كان حماسهن للتدريب، وهو ما أثار إعجاب جميع مدربي ومدربات مدارس السيتي في الإمارات».

قامت الصغيرات بجولة على ملعب الاتحاد، قبيل المباراة، وتعرفهن على غرف الملابس وتابعن اللاعبات وهن يتحضرّن لخوض مبارياتهن الحاسمة وسماع صيحات التشجيع والتهليل من كل صوب على المدرجات وأرض الملعب.

بدورها، قالت أمينة طاهر، نائب الرئيس لشؤون العلامة والتسويق والرعايات في الاتحاد للطيران: «تضع دولة الإمارات آمالاً كبيرة على تعزيز دور المرأة في المجتمع، وبصفتنا الناقل الوطني لدولة الإمارات، فإننا منسجمون جداً مع هذه المهمة، ونحفل بدور مهم في دعمها، إننا فخورون بالعمل مع شركائنا في مجموعة السيتي لكرة القدم، لتسليط الضوء على أهمية شمل الجميع في المجتمع، وتمكين اليافعات من خلال توفير مختلف الفرص التي تدعم طموحهن».