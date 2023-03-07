سيطرة إماراتية على فئات «دولية عجمان» لبناء الأجسام

عجمان (وام)

تصدر لاعبو الإمارات منافسات بطولة عجمان الدولية لبناء الأجسام، والتي أُسدل الستار عليها.

وفاز عبد الله علي الختال بالمركز الأول في فئة «الماسترز فيزيك»، وجاء ثانياً سالم سليمان عبد المجيد، لينال «كارت احتراف»، وأحرز عبد الرحمن عبيد الخاطري المركز الثاني، في فئة كلاسيك لبناء الأجسام، ونال «كارت احتراف» أيضاً، وحقق جمعة صالح جمعة المركز الثاني في منافسات المحترفين لفئة الفيزيك.

وأُقيمت منافسات البطولة بمركز عجمان الثقافي، برعاية دائرة التنمية السياحية بعجمان، وبمشاركة 250 لاعباً تنافسوا في 46 فئة للناشئين والرجال والأساتذة في الفيزيك وبناء الأجسام.

شهد منافسات البطولة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام، واللياقة البدنية، والدكتور روفائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، وعدد من أبطال العالم في اللعبة، وتوج الفائزين علي عبد الله بن حيدر نائب رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وأحرز الروسي فلاديمير المركز الأول في الفيزيك للمحترفين، والمصري محمد صفوت المركز الأول في الكلاسيك فيزيك للمحترفين.